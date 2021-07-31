NASA’dan orman yangınları haritası: Akdeniz alev alev

TÜRKİYE’nin dört bir yanında başlayan yangınların benzerleri Avrupa’yı da etkisi altına almış durumda. Bilim insanları iklim krizi yüzünden dünyanın giderek daha çok ekstrem doğa ve hava olayları yaşayacağını ifade ederken, kuru ve yağışsız hava özellikle Akdeniz ülkelerini büyük orman yangınlarıyla mücadele etmek zorunda bırakıyor. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) ‘FIRMS’ adını verdiği Yangın Bilgilendirme ve Kaynak Yönetimi sistemi üzerinden paylaştığı canlı uydu görüntülerine göre, sıcaklığın 40’lı dereceleri gördüğü güney ve doğu Avrupa’da İspanya, İtalya ve Yunanistan orman yangınlarıyla boğuşuyor.

3 GÜNDE 85 YANGIN

Türkiye’de son üç günde 85 ayrı yerde orman yangını çıktı, 74 tanesi kontrol altına alındı. Mersin, Manavgat, Bodrum, Milas ve Marmaris alevlere teslim oldu. Yangınlarda 4 kişi hayatını kaybetti. Onlarca ev kül oldu.

AB, 4 UÇAK GÖNDERDİ

İTALYA: İtalya’nın batısındaki Sardinya Adası’nda 24 Temmuz’da başlayan orman yangınları hâlâ tamamen kontrol altına alınabilmiş değil. Ülkenin yardım çağrısı üzerine Avrupa Birliği 4 yangın söndürme uçağı gönderirken, 1000’den fazla insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yangınların verdiği zarar şimdiden 20 bin hektar olarak ölçülüyor.

YÜZLERCE KİŞİYE TAHLİYE

İSPANYA: İspanya da alevlere teslim oldu. 25 Temmuz’da Girona kentinde başlayan ve ülkenin farklı noktalarına yayılan yangınlar sebebiyle yüzlerce insan tahliye edildi, yaklaşık 4.000 hektarlık alan zarar gördü.

48 NOKTADA BİRDEN

YUNANİSTAN: 48 ayrı noktada üç gün önce başlayan orman yangınları sebebiyle Yunanistan, bütün itfaiye teşkilatını seferber etmiş durumda. Yetkililer bugün başkent Atina dahil 13 idari bölgeden 4’ünün ‘çok yüksek yangın riski altında olduğunu’ duyurdu.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara