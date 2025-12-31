NASA’dan Hasan’a teşekkür

Haberin Devamı

Gülkaya, daha sonra siber güvenlik alanına merak sarıp, eğitimler aldı. Daha önce Netflix ve Tesla’nın güvenlik açıklarını bulan Gülkaya, iki firma tarafından parayla ödüllendirildi. Gülkaya iki ay önce de NASA’nın dört ayrı güvenlik açığını tespit etti. Güvenlik açıklarını kapatan NASA daha sonra Gülkaya’ya teşekkür mektubu gönderdi.

‘UZMANLIĞINIZ TAKDİRE DEĞER’

NASA Merkezleri Kıdemli Bilgi Güvenliği Sorumlusu Tamiko Fletcher imzalı mektupta şu ifadeler yer aldı: “Güvenlik açığını tespit etmeniz ve bu durumu bize bildirmeniz nedeniyle teşekkür ederiz. Lütfen bu mektubu, bu güvenlik açığını tespit etme konusundaki çabalarınız ve NASA’nın bilimi, teknolojiyi, havacılığı ve uzay araştırmalarını ilerletme misyonunda güvenliğini artırmaya katkınız için bir teşekkür ifadesi olarak kabul ediniz. Uzmanlığınız takdire değerdir.”

Gülkaya, NASA’nın kendisine teşekkür mektubu göndermesinin önemli olduğunu belirtip, “Mektup kariyerimi güçlendirdi. Dünya çapındaki şirketler internette güvenlikleri için milyon dolarlar harcıyorlar. Siber güvenlik de geleceğin mesleklerinden biri olacak” dedi.