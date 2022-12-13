NASA’daki Türk astrofizikçi: Roketle yarım saatte ABD’ye...

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NASA’ya 2013’te katılan Dr. Umut Yıldız, Jet İtki Laboratuvarı’nda Derin Uzay Telekomünikasyon mühendisi ve astrofizikçi olarak çalışıyor. Dünya üzerinde 11 merkezi bulunan NASA’nın, Los Angeles’taki merkezi olan JPL’de görev yapıyor. Uzayda bulunan su ve oksijen molekülünü araştırıyor. İnovasyon Haftası’na konuşmacı olarak katılmak için Türkiye’ye gelen Yıldız, Hürriyet’e de bir röportaj verdi. İşte Yıldız’ın son derece heyecan verici yakın gelecek projeksiyonları:

UZAY KOMŞU KAPISI OLACAK

“Bana en çok sorulan sorulardan biri ‘Uzaya yolculuk ne zaman?’ Şöyle söyleyeyim, en geç 15-20 yıl içinde yani bizim yaşam dönemimizde uzaya gidip gelmeler normalleşecek, bir rutin olmaya başlayacak. Yani yaklaşık 15 yıl sonra uzaya gidip gelen kişiler sadece astronotlar olmaktan çıkacak. Elon Musk’ın SpaceX’i ile yaptığı Starship’i var. 100 kişi taşıyabiliyor. Seneye ya da 2025’e kadar kesin biter. Yük taşıma kapasitesi 100 ton. Önce bu roketlerle yük taşınacak sonra insan taşıyacak konuma gelecek. Starship’in ilk amacı Ay’a ve Mars’a gitmek. Sonraki amacı ise kıtalararası yolculuklar. Örneğin ben uçakla Los Angeles’tan İstanbul’a 13 saatte geldim. Ancak bu roketle İstanbul’dan 100 kilometre yukarı uzaya çıkıp yarım saat gibi bir sürede Los Angeles’a uçacağım. Bunu tabii önce işinsanları kullanmaya başlar. Sonra yavaş yavaş herkes kullanır.

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AY’A YENİDEN AYAK BASILACAK

Ay’a ilki 1969’da olmak üzere 6 kez astronot gönderildi. Son gidiş 72’de oldu. Yaklaşık 50 yıl aradan sonra 2025’te yeniden ayak basılmasının planları var. Çin daha hızlı da davranabilir. Çünkü özellikle uzay konusundaki gelişmeleri kamuoyuyla hızlı paylaşmıyor. Şu an Amerika’nın planı 2025’te insanı yeniden Ay’a indirmek. Bu arada kasım ayında uzaya gönderilen ve Ay’ın arka yüzünün fotoğraflarını çekip incelemelerde bulunan Artemis uzay mekiği de 11 Aralık’ta dünyaya dönüyor.”

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HER ŞEY JODIE FOSTER’LA BAŞLADI

Ailesi Ordulu olan Dr. Umut Yıldız (42), İstanbul’da doğdu ancak babası polis olduğu için çocukluk yılları Türkiye’nin birçok şehrinde geçti. Uzaya merakı vardı. Çocukken matematiği genelde zayıf gelirdi. Lise yıllarında izlediği başrolünü Jodie Foster’ın oynadığı ‘Contact’ (Mesaj) filmi onu derinden etkiledi. Kesin kararını o zaman verdi. Astronom olacaktı. Ankara Üniversitesi’nde Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nü kazandı. Mezun olduktan sonra Hollanda’daki Groningen Kapteyn Astronomi Enstitüsü’nde yüksek lisansını, Leiden Üniversitesi’nde ise astrofizik üzerine doktorasını tamamladı. Herschel Uzay Teleskobu’yla 4 yıl çalıştı. Hawaii, Şili ve Avrupa’da pek çok teleskopla gözlem yaptı. NASA’ya 2013’te katılan Dr. Umut Yıldız, bu kurumdaki önemli görevlerinin yanı sıra “Tek Çare Uzay” isimli programıyla YouTube’dan uzay meraklılarına yayınlar yapıyor. Atlas Dergisi ve Popüler Science Türkiye Dergisi’nde her ay köşe yazısı yazıyor. Twitter’da 500 bin takipçisiyle dünya üzerinde en çok takipçisi olan 4’üncü astronom. Bugüne kadar Türkiye’deki birçok okulda konferans veren Umut Yıldız şimdi binlerce Türk gencine ilham kaynağı oluyor.