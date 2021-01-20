NASA Türkiye yer altı suları ve kuraklık haritası ile kritik seviyeyi yayımladı!

NASA kuraklık haritası 11 Ocak 2021 günü Yerçekimi Kurtarma ve İklim Deneyi İzleme (GRACE-FO) uyduları tarafından kaydedildi. Daha önce Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan ve Türkiye’nin yüzde 80’inden fazla alanını ‘olağanüstü şiddetli kurak ve şiddetli kurak’ olarak gösteren haritalarda olduğu gibi NASA’nın yayımladığı iki haritada da şiddetli kuraklık tehlikesine işaret edildi.

NASA’nın Türkiye’deki şiddetli kuraklığı gösteren haritalarını Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emin Birpınar, “Ülkemizdeki kuraklık şimdi de NASA’nın radarında” ifadesiyle sosyal medya hesabında paylaştı. Haritaları sosyal medyada paylaşan İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği’nden Doç. Dr. Barış Önol ise “NASA tarafından uydu gözlemlerinden alınmış 11 Ocak itibariyle yeraltı suyu ve toprak nemindeki durum. Normallere göre su eksikliği, yani kuraklık ciddi seviyede. Son yağışlar durumu biraz olsun iyileştirmiştir ama durum ciddi” dedi.

NASA KURAKLIK HARİTASINDA İSTANBUL’A DİKKAT

NASA’dan yapılan açıklamada, 2021 başladığında, Türkiye’nin çoğu bölgesinde şiddetli kuraklık yaşandığı vurgulandı. Ülkenin en kalabalık şehri olan İstanbul civarındaki çok sayıda rezervuarın, 15 yılın en düşük su depolama seviyelerine ulaştığı, koşullar böyle devam ederse mahsul üretiminin tehdit altında olabileceği uyarısı yapıldı.

YÜZDE 48 DÜŞÜŞ VAR

Açıklamada 2019’un yaz ve sonbahar aylarının da yağmurdan mahrum kaldığı, rezervuarlardaki su seviyelerinin azaldığı vurgulandı. 2020’nin ikinci yarısında ise oldukça az meydana gelen yağışlar nedeniyle son 5 yılın en kurak döneminin yaşandığı kaydedildi. Temmuz 2020’den bu yana, Türkiye’deki hemen hemen tüm illerin neredeyse her ay ortalamanın altında yağış aldığı belirtildi. Ayrıca ekimden aralık ayına kadar, ülke genelinde meydana gelen yağışların, 1981-2010 ortalamasından yüzde 48 daha düşük olduğu vurgulandı.

YER ALTI SULARININ FOTOĞRAFINI ÇEKTİLER

İlk harita, GRACE-FO uyduları tarafından ölçülen 11 Ocak 2021 itibariyle sığ yeraltı suyu depolamasını gösteriyor. Renkler, yağış yüzdesini veya yeraltı suyu miktarının uzun vadeli kayıtlarla (1948-2010) nasıl karşılaştırıldığını gösteriyor. Mavi alanlarda normalden daha fazla su bulunduğu, turuncu ve kırmızı alanlarda daha az su bulunduğuna işaret ediliyor. İkinci harita ise topraktaki bitki kök bölgeleri için önemli olan yüzeydeki nem oranlarını gösteriyor. 11 Ocak 2021 itibariyle yapılan ölçümlere göre tarımsal üretim açısından büyük önem arz eden bu oranlarda da kuraklık ciddi boyutlarda gözüküyor. Ancak gerçekleşecek yağışlarla bu oranların olumlu yönde çok hızlı değişim yaşayabileceği de kaydedildi.