NASA açıklamasından sonra Salda akını bekleniyor

NASA önceki gün bir tweet atarak Mars’taki Jezero kraterine çok benzeyen bir oluşumun Dünya üzerinde de olduğunu duyurdu. Mars ve Salda Gölü haritalarını paylaşan NASA, “Mars’a giderek Jezero Krateri’ni göremeyebilirsiniz ama ona en çok benzeyen yeri ziyaret edebilirsiniz, yani Türkiye’deki Salda Gölü’nü” ifadesini kullandı. Burdur Valisi Ali Arslantaş ise “Siz çıkın çıkın Salda Gölü’ne gelin” çağrısı yaptı.

‘GELENLER NE YAPIYOR’

Salda Gölü Koruma Derneği, valinin çağrısına, şu anda bile göle yılda 1.4 milyon ziyaretçinin geldiğini vurgulayarak şu mesajla karşılık verdi: “Gelenler ne yapıyor? Şifalı çamur, diye hidromanyezitleri üstüne başına sürüyor. Beyaz kumullara şemsiyesini çakıyor. Göle girip kirini, yağını ve başka türden pisliklerini bırakıyor. Bazıları beyaz kumullardan poşetlerine doldurup gidiyor. Dünyada eşi benzeri olmayan bir güzelliğin, kimyasal ve biyolojik süreçlerin yaşandığı ekolojik sisteme sahip gölün korunması gerekmez mi? Salda Gölü’nü yaşamak ve yaşatmak için çıkıp çıkıp gelen ziyaretçilere değil, gerekli önlemleri alacak yöneticilere ihtiyacı var.”









NASA’DAN SONRA AKIN

Dernek Başkanı Gazi Osman Şakar, son 4 yılda Salda ziyaretçilerinin arttığını geçen yıl 1.4 milyonla zirveye çıkıldığını söyledi. NASA’nın açıklamasından sonra göle daha büyük bir akın olabileceği tahmininde bulunan Şakar, “Bilim insanları göle girilmemesini, beyaz kumullara kesinlikle ayak basılmaması gerektiğini söylüyor. Yine bu ziyaretçi akınına karşı gölün korunmaması halinde 5-10 yıl içinde öleceğini tahmin ediyorlar” dedi. “Dünyada Mars’ın özelliklerini taşıyan tek yeri insanlar görmesinler mi?” sorumuza ise Şakar, şöyle yanıt verdi: “Elbette ki gelsinler ve görsünler ama göle girmesinler, beyaz kumulların üzerinde gezmesinler. İnsanların gölü görebilecekleri seyir terasları yapılsın. Ziyaretçilerin ihtiyaçları için arıtma tesisi olan tuvalet lavabolar yapılmalı. Konaklama, yeme-içme alanları Salda’nın çevresindeki köylerde olmalı.”

İŞTE NASA’NIN TWEET’İ

“Salda Gölü, Jezero Krateri’nde bulunanlara benzer karbonatlar ve çökelme özellikleri içeren Dünya’da bilinen tek göldür. Göl, Jezero’daki deltaya benzer şekilde, çevresindeki ana kayadan aşınmış ve yıkanmış kaya tortuları ile dolu alüvyon yelpazesi içermektedir. Salda’daki beyaz kıyı şeridi, Jezero’da tespit edilen karbonat minerallerine benzeyen hidromanyezitin hakim olduğu kum ve çakıllardan oluşur.”

MARS'IN SIRRI BU GÖLDE SAKLI

İstanbul Teknik Üniversitesi ‘nden (İTÜ) Prof. Dr. Nurgül Çelik Balcı ve öğrencisi Araş. Gör. Yağmur Güneş ile Purdue Üniversitesi’nden Dr. Briony Horgan ve doktora öğrencisi Bradley Garczynski, şubat ayında, Mars’ın sırrını araştırmak için Salda Gölü’nde incelemelerde bulundu. İTÜ’nün internet sitesindeki habere göre, TÜBİTAK ve İTÜ destekli projede, Salda Gölü model alınarak Mars’ta geçmişte var olduğu düşünülen yaşamın Jezero Krateri’ndeki muhtemel biyoizlerin deşifre edilmesi planlandı. Mars’ta robotik araçlarla örnek toplamanın zor olması nedeniyle, araştırmacıların, Salda Gölü’nden elde edecekleri verilerle Mars 2020 aracının hangi jeolojik ortama girmesi gerektiği, olası biyoizlerin nerelerde olabileceği ve ne tür örnekleri elde etmesi gerektiği sorularına yanıt bulması hedefleniyor.