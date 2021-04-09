Narlıdere Posta Kodu kaçtır? İzmir'in ilçesi Narlıdere'nin ve mahallelerinin Posta Kodları

Narlıdere ilçesi İzmir'in önemli ilçelerinden biridir. Diğer ilçelere göre kısmen daha küçüktür. Ancak buradaki mahallelerinin posta kodunun bilinmesi oldukça önemlidir. Bu sebeple mahalleye göre posta kodunun aranması daha doğru olacaktır.

Narlıdere Posta Kodu Kaçtır?

Narlıdere ilçesi İzmir'e bağlı olan ilçelerden biri konumundadır. Bulunduğu yer bakımından oldukça önemli olan ilçelerden bir tanesidir. İzmir'in tarihi geçmişine layık bir geçmişi vardır. Narlıdere posta kodunun 35320 olduğu bilinir. Bu posta kodunun başında bulunan 35 numarası İzmir'in plakasını temsil eder.

İzmir'in İlçesi Narlıdere'nin ve Mahallelerinin Posta Kodları

İzmir'in oldukça fazla ilçesi vardır. Narlıdere ilçesi diğer ilçelere kıyasla kısmen daha küçük bir ilçedir. Bu sebeple daha az mahallesi vardır. Narlıdere ilçesine bağlı mahalleler ve posta kodları şu şekilde sıralanabilir;

35320 Posta Kodu

Yeni Kale Mahallesi

2.İnönü Mahallesi

Sahil Evleri Mahallesi

Altı Evler Mahallesi

Narlı Mahallesi

Atatürk Mahallesi

Liman Reis Mahallesi

Çam Tepe Mahallesi

Ilıca Mahallesi

Çatal Kaya Mahallesi

Huzur Mahallesi

Görüldüğü gibi Narlıdere ilçesinde çok fazla mahalle yoktur. Tüm mahallelerin posta kodu da aynıdır.

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