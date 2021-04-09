Narlıdere Posta Kodu kaçtır? İzmir'in ilçesi Narlıdere'nin ve mahallelerinin Posta Kodları
İzmir Türkiye'nin önemli illerinden biridir. Pek çok ilçesi ve bunun yanında pek çok da mahallesi vardır. Eğer İzmir'de yaşıyorsanız adresler için posta kodunun önemi büyüktür. Bu sebeple posta kodlarına dikkat etmek gerekir. Narlıdere posta kodu kaçtır? İzmir'in ilçesi Narlıdere'nin ve mahallelerinin posta kodu ile ilgili bilgileri derledik.
Narlıdere ilçesi İzmir'in önemli ilçelerinden biridir. Diğer ilçelere göre kısmen daha küçüktür. Ancak buradaki mahallelerinin posta kodunun bilinmesi oldukça önemlidir. Bu sebeple mahalleye göre posta kodunun aranması daha doğru olacaktır.
Narlıdere Posta Kodu Kaçtır?
Narlıdere ilçesi İzmir'e bağlı olan ilçelerden biri konumundadır. Bulunduğu yer bakımından oldukça önemli olan ilçelerden bir tanesidir. İzmir'in tarihi geçmişine layık bir geçmişi vardır. Narlıdere posta kodunun 35320 olduğu bilinir. Bu posta kodunun başında bulunan 35 numarası İzmir'in plakasını temsil eder.
İzmir'in İlçesi Narlıdere'nin ve Mahallelerinin Posta Kodları
İzmir'in oldukça fazla ilçesi vardır. Narlıdere ilçesi diğer ilçelere kıyasla kısmen daha küçük bir ilçedir. Bu sebeple daha az mahallesi vardır. Narlıdere ilçesine bağlı mahalleler ve posta kodları şu şekilde sıralanabilir;
35320 Posta Kodu
Yeni Kale Mahallesi
2.İnönü Mahallesi
Sahil Evleri Mahallesi
Altı Evler Mahallesi
Narlı Mahallesi
Atatürk Mahallesi
Liman Reis Mahallesi
Çam Tepe Mahallesi
Ilıca Mahallesi
Çatal Kaya Mahallesi
Huzur Mahallesi
Görüldüğü gibi Narlıdere ilçesinde çok fazla mahalle yoktur. Tüm mahallelerin posta kodu da aynıdır.
Kripto Para Piyasaları için Bigpara