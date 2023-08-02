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Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin canlı yayında fenalaştı!

Güncelleme Tarihi:

#Narlıdere Belediye Başkanı#Ali Engin#Canlı Yayın
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2023 18:51

İzmir'de Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, canlı yayında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması şüphesiyle tedaviye alınan Başkan Engin'in yoğun bakıma kaldırıldığı ve tedbir amacıyla entübe edildiği öğrenildi.

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Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, bugün öğle saatlerinde konuk olarak katıldığı yerel bir televizyon programı sonrasında aniden rahatsızlandı. Engin, beynine pıhtı atma şüphesiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ)  Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Engin'in tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü belirtildi. Öte yandan Engin'in katıldığı televizyon programında rahatsızlanmadan kısa bir süre önce konuşurken zorlandığı, elinde tuttuğu kalemi düşürdüğü görüldü.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin canlı yayında fenalaştı

NARLIDERE BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Narlıdere Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklama şu ifadelere yer verildi: "Bugün katıldığı bir canlı yayın sırasında rahatsızlanan Belediye Başkanımız Ali Engin, tedbir amaçlı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Müşahede altında tutulan ve tetkikleri devam eden Başkanımız Ali Engin'in hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz."

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Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin canlı yayında fenalaştı

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#Narlıdere Belediye Başkanı#Ali Engin#Canlı Yayın

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