×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Narkozun etkisindeyken ameliyat kıyafetiyle hastaneden kaçmaya çalıştı! Şişli'de şaşkına çeviren anlar

Güncelleme Tarihi:

#Şişli#Hastane#Ameliyat
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2024 09:42

İstanbul'un Şişli ilçesinde özel bir hastanede estetik ameliyatı olan yabancı uyruklu bir kişi narkozun etkisindeyken, iddiaya göre masrafları ödememek için kaçmaya çalıştı. Ameliyat kıyafetli kişi, hemşire ve çalışanlar tarafından son anda durduruldu. İlginç anlar kameralara yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, dün akşamüstü Şişli Fulya’daki özel bir hastanede meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu bir kadın yüzünden estetik ameliyatı olmak için hastaneye geldi. Burada ücret konusunda hastanede ile anlaşan kişi, bıçak altına yattı. Narkoz verilen kadına estetik ameliyatı yapıldı ancak kadın iddiaya göre masrafları ödememek için kaçmak istedi.

 

MASRAFLARI ÖDEMEMEK İÇİN KAÇTI İDDİASI

Hastanede fırsat kollayan kadın, üstünde ameliyat kıyafeti ve kanı toplamak için vücuduna konulan drenlerle dışarıya çıktı. Ancak çalışanlar tarafından fark edilen kadın durduruldu. Yabancı dilde yanına gelen doktor ve hemşirelere küfür ettiği iddia edilen kadın, narkozun da etkisiyle çalışanlara saldırmaya çalıştı.

Haberin Devamı

Narkozun etkisindeyken ameliyat kıyafetiyle hastaneden kaçmaya çalıştı Şişlide şaşkına çeviren anlar

Yardım isteyen doktor ve hemşirenin, güvenlik görevlilerinin de gelmesiyle kadını hastaneye geri götürdükleri bilgisine ulaşıldı. Yaşanan ilginç olay ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şişli#Hastane#Ameliyat

BAKMADAN GEÇME!