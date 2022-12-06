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Narkotik'ten “Bataklık Soruşturması” açıklaması

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#Emniyet Genel Müdürlüğü#Uyuşturucu#Suç
Narkotikten “Bataklık Soruşturması” açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2022 19:00

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Bataklık Soruşturması uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik bir soruşturmadır. Amacı suç gelirlerine ve suçtan kaynaklı malvarlığı değerlerinin aklanması suçuna müdahale etmektir” denildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Daha önce sayfalarımızdan açıklama yapılmasına rağmen, son dönemde yaşanan tartışmalar nedeniyle Bataklık Soruşturması hakkında bilgilendirmeye ihtiyaç duyulmuştur. Bataklık Soruşturmasına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 Aralık 2019 tarihinde başlanmıştır. Bataklık Soruşturması uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik bir soruşturmadır. Amacı suç gelirlerine ve suçtan kaynaklı malvarlığı değerlerinin aklanması suçuna müdahale etmektir. Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucuya bağlı suç gelirleri soruşturmasıdır. Örgütlü olarak suç gelirini aklayan kişiler konu edilmiştir. Ülkemiz dışında Türk uyruklu kişiler tarafından gerçekleştirildiği tespit edilen, Hollanda, Peru, Brezilya, Fransa, İtalya, Ekvador ve Belçika'da yakalanan 18 ton civarında kokain, İspanya ve Akdeniz'de yakalanan 30 tonun üzerinde esrar ve 5 tonun üzerinde baz morfin, Hollanda ve İspanya'da yakalanan 180 kilogram civarında eroin yakalanmasına yönelik operasyonlar soruşturmanın dayanağını oluşturmaktadır” ifadelerine yer verildi.

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#Emniyet Genel Müdürlüğü#Uyuşturucu#Suç

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