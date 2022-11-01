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Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'ndan "Uyuşturucu" iddialarına sert tepki

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#Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı#Uyuşturucu#Kemal Kılıçdaroğlu
Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından Uyuşturucu iddialarına sert tepki
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2022 21:46

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, “Tarafımıza atılan dış destekli iftiraları asla kabul etmiyor, hakkımızı helal etmiyoruz” dedi.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Uyuşturucu mücadelesinde dünyanın parmak ısırdığı başarıları elde eden, sadece bu yıl 198 bin 94 uyuşturucu operasyonu yapan, 252 bin 590 şüpheliyi yakalayan, bunların 22 bin 136'sının tutuklanmasına vesile olan, tonlarca narkotik maddeyi çocuklarımıza ulaşmadan engelleyen, ülkemiz sokaklarını temizleyebilmek için ailelerinden, kendilerinden feragat eden ve tüm bunları verilen her türlü destek ve irade sayesinde yapabilen kolluk birimleri ve narkotik polisleri olarak, tarafımıza atılan dış destekli iftiraları asla kabul etmiyor, hakkımızı helal etmiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından uyuşturucuyla mücadele verilerini paylaştı:

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GENEL NÜFUSTA MADDE KULLANIM YAYGINLIĞI (15-64 YAŞ)

2020 yılında Dünyada; 284 milyon (Yüzde 5,6) (WDR, 2022)
2020 yılında Avrupa'da; 83,4 milyon (Yüzde 29) (EDR, 2022)
2018 yılında Türkiye'de; 1,6 milyon (Yüzde 3,1) (TUR, 2019)

MADDE BAĞLANTILI ÖLÜMLER (MİLYONDA)

Dünyada; 2017 yılında milyonda 35 (WDR, 2019)
Avrupa'da; 2020 yılında milyonda 16,7 (EDR, 2022)
Türkiye'de 2021 yılında milyonda 4,7 (TUR, 2022)

AVRUPA TÜRKİYE Uyuşturucu YAKALAMALARI

Kokain: Türkiye’de 2 ton, Avrupa’da: 213 ton
Metamfetamin: Türkiye’de 4.1 ton, Avrupa’da 2.2 ton
Eroin: Türkiye’de 13.4 ton, Avrupa’da 5.1 ton
Ecstasy: Türkiye’de 11.1 milyon (Tablet), Avrupa’da 4.7 milyon (Tablet)
Kök Kenevir: Türkiye’de 115 milyon (Kök), Avrupa’da 2.8 milyon (Kök)."

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