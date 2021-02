Narkotik polisleri, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesini vatandaşa anlattı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hayata geçirdiği 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) ekipleri Kadıköy'de vatandaşlara projeyi anlattı. Ayrılıkçeşme Metro İstasyonuna gelen ekipler buradaki vatandaşlara tanıtıcı broşürler dağıttı. Ekipler ayrıca Uyuşturucuyla Mücadele Uygulaması (UYUMA)'yı vatandaşlara nasıl kullanabileceklerini anlattı.

"BEN ÇOCUĞUMUN HER ŞEYİNİ KONTROL EDİYORUM"

Proje hakkında İlayda Gündoğan, "Sonuç olarak halk için yararlı bir şey olduğunu düşünüyorum. Bence bütün toplumun öncelikle bilinçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum." İfadelerini kullandı. Çocuğuyla metroyu kullanan Koray Pirinçci de, "Güzel bir düşünce ve faydalı bir uygulama. İnşallah toplumun her kesimine ulaşılınabilinir. Çevremizde illa ki içenleri görüyoruz ve üzülüyoruz." dedi. Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu (UYMA) hakkında Munise Altınışık, "Bence şahane bir uygulama. Umut ediyorum ki etkili olacak." dedi ve herkesin bilinçli olması gerektiğine çağrı yaptı.

Ergenlik döneminde çocuğu olan Fatma Yıldırım, "Ben çocuğumun her şeyini kontrol ediyorum. Her şeyine bakıyorum. Çantasına, kıyafetlerine, her şeyine bakıyorum. Çocuğumu gözlemliyorum. En fazla bunu yapabiliyorum. Üniversitede okuyor arkadaşlarıyla dışarı çıktığında ne yaptığını bilemiyorsunuz. Bu kontrolü sadece evde yapabiliyorsunuz. Lisede, ortaokulda biraz daha kontrol edebiliyorsunuz ama üniversite öğrencisini fazla kontrol edemiyorsunuz. UYUMA NEDİR?

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı 'Gözümüz olun' sloganıyla uygulama geliştirdi. Uyuşturucuyla Mücadele Uygulaması(UYUMA)'yla vatandaşlar uyuşturucu ticareti ile karşılaştıkları zaman uygulama üzerinden ihbarda bulunabiliyor. Akıllı telefonlara indirilen UYUMA'ya giriş yapan kullanıcılar uyuma butonuna basıp ihbarda bulunabiliyor. İhbarda bulunan kullanıcıların da kimlik bilgileri gizli tutuluyor.