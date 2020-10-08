Narkotik polisinin de en iyisi benim annem

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, ‘Narkolog’ projesi kapsamında 16 bin uyuşturucu bağımlısıyla anket yaptı. Uyuşturucu bağımlılarının yüzde 90’lık kısmı, ‘Annenizin mesleği nedir?’ sorusuna ‘Ev hanımı’ yanıtını verdi. Anket sonucunun dikkat çekici olması, İçişleri Bakanlığı ile Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği’ni uyuşturucuyla mücadele kapsamında harekete geçirdi. ‘En İyi Narkotik Polisi; Anne’ kampanyası kapsamında, uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yürütülecek. Uyuşturucu kullanımının henüz başlamadan önüne geçmek ve bağımlılık boyutuna ulaşmaması hedefleri kapsamında annelerin, çocuklarında meydana gelen ruhsal ve fiziksel değişikleri fark ederek analiz bilincine ulaştırılmasıyla çocuk ve gençlerde uyuşturucu bağımlılığının büyük oranda önüne geçileceği öngörülüyor.

GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE OLUYOR

İçişleri Bakanı Soylu, proje için hazırlanan videoda annelere şöyle seslendi: “Uyuşturucu bağımlılarının üzerinde yaptığımız son araştırmada bağımlıların yüzde 89.8’inin annesini ev hanımı olduğu ortaya çıktı ve madde bağımlılarının uyuşturucu kullandığı yerler sıralamasında ise ilk sıradaki cevap, yüzde 47.5 ile yani 2 kişide 1 kişinin ilk sırada ‘kendi evim’ çıktı. Yani her şey buralarda değil, bizim gözümüzün önünde oluyor. Onun için diyoruz ‘En İyi Narkotik Polisi; Anne’lerimiz. Kıymetli anneler her şey sizin elinizde. Çocuklarımızı korumak, onları bu zehirden uzak tutmak, bu mücadeleyi birlikte vermek zorundayız. Bizler dışarıda onlara bu zehrin ulaşmasını engellemeye çalışırken, sizlerin de içeride çocuklarınızın davranışlarını izlemenizi, bizimle iletişim halinde olmanızı ve bu mücadelede bize kılavuzluk etmenizi istiyoruz. Sizlerin feraseti ve evlatlarınıza olan sonsuz sevginiz ile bu mücadeleyi başaracağımıza inanıyoruz. Şimdi haydi hep birlikte işbaşına.”

ANNE ÖĞRENİRSE EVLADINA ÖĞRETİR

Uyuşturucuyla mücadele için Beyaz Ölüm, Bonzai ve Bir Kereden Çok Şey Olur isimli 3 kitap yazan ve ailelere ücretsiz danışmanlık hizmeti veren emekli polis İsa Altun, kampanyanın çok önemli olduğunu belirterek şunları söyledi: “Ailesine aidiyet hisseden kişi uyuşturucu kullanmaz. Bu duyguyu sağlayabilecek tek kişi annedir. Anne uyuşturucunun ölüme götürdüğünü öğrenirse evladına da öğretir. Anne şefkati uyuşturucuya karşı en büyük kalkandır.” İsa Altun