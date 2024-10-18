Narkotik'ten annelere uyarı: Çocuklarınız bu kelimeleri söylüyorsa dikkat

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"En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda protokol üyelerinin ve annelerin katılımıyla bir eğitim düzenlendi. Eğitimde emniyetin narkotik, siber suçlar, aile içi ve kadına karşı şiddet ile asayiş birimlerinde görevli personeller sunum yaptı. Toplantı ilk olarak saygı duruşundan bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

"NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE, ANNE-BABA SORUMLULUĞUYLA YAPILMASI GEREKEN BİR MÜCADELE"



Akabinde konuşan İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, "Suçla mücadelede iletişim kanallarının sonuna kadar açık olması, toplumun her "kesimini bu konuyla ilgili farkındalık oluşturacak şekilde harekete geçirmek bizim en öncelikli görevlerimizden bir tanesidir. Dünyadaki en büyük sevgi anne sevgisidir. İletişim anne ile başlar. En iyi narkotik polisi anne, en iyi öğretmen anne, en iyi arkadaş anne çünkü anne bir insan için sığınacak bir limandır. İlimizin her noktasında vatandaşımıza ulaşarak dilimiz döndüğünce bu noktada farkındalık oluşturulmasıyla ilgili elimizden geleni yapıyoruz. Bir çocuk dünyaya geldiği andan itibaren il temas kurduğu kişi annesidir. En iyi gözlemci annedir. Gün içerisinde küresel dünyanın verdiği etkiyle iletişim kanalları, etkileşim, sosyal çevre, okul içi, okul dışı iletişimler eskiye nazaran çeşitlendi ve arttı. Dışardan gelen etkileyici unsurların çeşitliliği de artınca bu noktada bizim biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Narkotik suçlarla mücadele bütün meslek gruplarının da ötesinde anne-baba sorumluluğuyla yapılması gereken bir mücadeledir" diye konuştu.

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MADDE KULLANIMININ PSİKOLOJİK BELİRTİLERİ



İlk olarak narkotik ile ilgili sunum yapan Emniyet Amiri Yunus Emre Bodur, "Madde kullanımının psikolojik belirtileri arasında hemen hemen psikolojik sorunlarla benzerlik göstermektedir. Madde kullanımının sosyal belirtilerine baktığımızda aile ilişkilerinden uzaklaşma, argo konuşmaya yönelme, aşırı para harcama, evden değerli eşyaların kaybolması, kişinin kendine güven kaybı, kontrol kaybı, kişinin mevcut arkadaş çevresinin değiştirmesi gibi sosyal belirtiler ortaya çıkabilir. Esrar (kenevir) maddesi dünyanın tüm coğrafyalarında üretilebile bir bitkidir. Fiziksel ve psikolojik bağımlılık yapma düzeyi çok yüksektir. Odunsu bir kokusu vardır. Genellikle basit sigara, nargile düzeneği ile yakarak dumanı tüketilir. Esrar maddesinin aynı zaman skunk diye tabir edilen bir türü de vardır. Kenevirin hibritlenmesi sonucu ortaya çıkan bileşendir. Özellikle annelerimizin dikkat etmesi gereken bu maddelerini kullanan kişilerin kullandığı sokak jargonudur. İlimizde esrar maddesi ile ilgili sokakta kullanılan isimler genel itibarıyla 'ot, toz, kubar, dalga, gogo, kova, üçlü veya beşli' gibi isimlerle adlandırılabiliyor. Bu isimleri çocuklarınızdan duyduğumuzda kesinlikle kulak kabartmalıyız. Bonzai maddesi ise esrar maddesine benzemesi amacıyla laboratuvar ortamında üretilen esrarla benzer etkileri gösteren aslında sıvı bir madde ama spreyle sigara kağıdına sarılarak, basit nargile düzenekleriyle tüketilen bir maddedir. Etkileri esrar maddesine göre kat ve kat daha fazladır. Halk arasında bonzai olarak bilinmese asıl adı sentetik kannobioniddir. Sokak jargonun genellikle 'bonzai, bonz, Jamaika, K2' gibi isimleriyle adlandırılıyor. Eroin maddesi, haşhaş kapsüllerinin çizilmesi sonucu ortaya çıkan sıvının farklı kimyasal işlere tabi tutulması sonucu sonrası oluşur. Genel itibarıyla iğne ile kullanılabildiği yönünde bir algı olsa da soluyarak tüketimi mümkündür. Halk arasında 'beyaz' olarak bilinmesine rağmen rengi daha çok krem veya kahverengi tonlarındadır. Kokain maddesi, bağımlılık yapma gücü en yüksek uyarıcılardan bir tanesidir. İnsanda hareketlilik oluşturuyor ancak bu hareketlilik uyuşturucu maddenin etkisi geçtikten sonra durgunluk oluşturuyor. Aşırı doz nedeniyle ölümlere neden olması yüksektir. İlimizde genel olarak sokakta 'beyaz, taş, çizik, elmas, kristal' gibi isimlerle adlandırılıyor. Metamfetamin maddesi, son yıllarda küresel boyutta ve ülkemiz açısından tehlike oluşturan maddeler açından ilk sıralarda geliyor. Bağımlılık yapma gücü çok yüksektir. Sağlık etkilerinde ise düzensiz ve hızlı artan kalp atışı, solunum problemleri, fiziksel aktivitede artış gibi etkiler meydana getiriyor. Metamfetaminden sonra kişiler madde kullanmaya devam ettikçe uykusuz ve çok hareketli şekilde bulunabiliyor. Madde etkisi geçtikten sonra kişi 3 gün kadar uyuyabiliyor. Bu konuya annelerimiz dikkat etmesi gerekiyor. İlimizde sokakta sıklıkla kullanılan isimleri 'ateş, buz, ıce, taş' şeklindedir. Özellikle ilimizde en çok kullanılan ‘Metin amca' ismine dikkat etmemiz gerekiyor. Ecstasy ise kimyasal bir uyuşturucudur. Sağlık üzerinde çene kitlenmesi ve ağızda kuruluk sıkça görülüyor. Sokakta ecstasy maddesi 'eks, düğme, hap' şeklinde isimlendiriliyor. Bu tür hayatın olağan akışına aykırı söylemelere ‘bana düğme lazım' veya ‘bana Lamborghini lazım' diyen çocuklara dikkat etmeliyiz" şeklinde konuştu.

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KIRMIZI VE BEYAZ REÇETELİ İLAÇLAR



Bodur, kırmızı veya beyaz reçeteli yazılan antidepresan ilaçları ilgili, "Narkotik madde olmamakla birlikte, narkotik madde etkisi olan suiistimal durumunda veya doktorun önerdiği dozajtan fazla kullanılması durumunda narkotik madde etkisinde olan ilaçlardan bahsetmek istiyorum. Madde kullanan kişilerin özellikle madde bulamaması durumunda yoksunluk belirtilerinin azaltılması için tercih ediliyor. Diğer yasa dışı uyuşturucuların aksine temini çok daha kolay olduğu için tercih ediliyor. Reçetesiz veya kontrolsüz kullanımı bağımlılığa yol açıyor. Reçetesiz satımı ise adli bir sorumluluk doğuruyor. Genellikle kendi ilaç ve marka isimleriyle adlandırılmasına karşın ilimizde sıklıkla 'liliy' veya 'kırmızı-beyaz, Samsunspor forması' şeklinde isimlendiriliyor" ifadelerini kullandı.

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"EN SON ÇARE KADININ KİMLİĞİ DEĞİŞİYOR"



Aile içi ve kadına yönelik şiddetle ilgili sunum yapan Komiser Atakan Karataş, “Kadına kendisini değersiz hissettirmek de bir şiddet yöntemidir. Kadının özgürlüğünün kısıtlanması da bir şiddet yöntemidir. Şiddet ortamında büyüyen çocukların gelecekte nasıl bir psikoloji de olacağını tahmin edebiliyorsunuz. Komşunuz, iş arkadaşınız şiddete uğrayabilir ama bunun farkında olmayabilir. Çünkü bizde toplum baskısı var. İnsanlar şiddeti anlatmaya korkuyorlar. Devletimiz kadınlarımızı sonuna kadar arkasındadır. Kadın sığınma evlerimiz var. Maddi yardımlarımız var. Bizim açılan aile içi bürolarımız var. Oraya giderek bir ifade verdiğiniz takdirde bir risk formu çıkacak. Bir tedbir kararı uygulama gereği duyulursa uygulanacak. En çok kullandığımız tedbir kararı uzaklaştırma kararı ve konuttan uzaklaştırmadır. Bunlarla başlıyoruz. Daha sonra bu yetersiz kalırsa elektronik kelepçe tedbiri var. Bir mesafe belirliyoruz. Bu genelde 800 ile 1 kilometre civarı oluyor. Elektronik kelepçe konusunda da bir çözüm sağlayamazsak en son noktamız kimlik değişimidir. İlimizde bunun örnekleri de var. Kadın bambaşka bir hayata başlıyor. Geçmişle ilgili bağlantıları koparak hayata tutunmaya çalışıyor" açıklamasında bulundu.

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"BİR ŞEYİ YASAKLAYARAK BUNUN ÖNÜNE GEÇEMEYİZ"



Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Kübra İren, “En çok şikâyet aldığımız, en çok gündemde olan konuların başında 'siber zorbalık' dediğimiz veya 'akran zorbalığı' dediğimiz kişilerin verilerinin yayıldığı, sizlerin de aşina olduğu discord, panel, oyunlar gibi alanlar var. Bu alanlarda çok farlı şeyler var. Çocuklar sosyal medyadan bağımlılığa sürükleniyorlar. Süreyi ayarlamamak gibi bir bağımlılık. Çocuklarda fiziksel problemler, duruş bozuklukları, sağlık problemleri, psikolojik problemlere sebep olabiliyor. Bazı konular var ki bunların dönüşü yok. Bu da online istismardır. Bizler veliler olarak internetten alışveriş yapmayı, bankacılığı, kripto parayı biliyoruz. Biraz da oyunları bilmemiz lazım. İlkokulda Roblox, Minecraft, ortaokula geçiyoruz Pub G, lol, liseye geçiyoruz CS GO, valorant gibi oyunlar var. Bunların hepsi dijital oyunlar. Oynamayın demiyoruz. Bir şeyi yasaklayarak bunun önüne geçemeyiz. Oynayacaklar ama burada kendilerini korumayı bilecekler. Bu da sizin sayenizde olacak" değerlendirmesinde bulundu.

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"DİJİTAL TELSİZ SİSTEMİ İLE YAPMIŞ OLDUĞUMUZ 20 MİLYON DOLARLIK BİR PROJE HAYATA GEÇİYOR"



Son olarak konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı ise şunları söyledi:



“Bizler sokaktaki zehir tacirlerine, sokaktaki kötülere ister sokakta olsun ister sanal ortamda olsun en ufak adım attırmamak üzere topyekun mücadele ediyoruz. Devletimizin bütün kurumları, sivil toplum örgütleri bu mücadelede hep bizimle beraberdir. Samsun İl Emniyet Müdürlüğümüzün yapmış olduğu bu çalışmalarda saygı değer Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, İçişleri Bakanlığımızın desteğiyle ve tüm kabinedeki bakanlarımızın vermiş olduğu destekle birlikte Samsun'da özellikle araç gereç bakımından yaklaşık 200'e yakın emniyet, jandarma ve sahil güvenliğimizin kullandığı araçları yeniledik. Sahada daha çok var olmak için, çocuklarımızı, kadınlarımızı ve kötülerin zarar verdiği herkesi korumak için arkadaşlarımızı el birliği ile çalışıyorlar. Kamera sistemlerimin riskli alanlarında kurulması, ışıklandırma sistemleri ile için Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza, ilçe belediye başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Araç gereç ekipmanın yanı sıra dijital telsiz sistemi ile yapmış olduğumuz 20 milyon dolarlık bir proje hayata geçiyor Samsun Emniyet Müdürlüğümüzce kullanılan ana karargahın dışında suç ve suçlularla mücadelede, gerek sahadaki fiziksel mekanların iyileştirilmesi gerekse suçlularla mücadele eden kolluk personelimizin kullandığı ekipmanların daha da geliştirilmesiyle ilgili müthiş projeler hayata geçiyor. Kolluk birimlerimiz ne kadar mücadele ederlerse etsinler bizim ve sizlerin onlara verdiğiniz destek çok önemli. 'Cennet anaların ayakları altındadır' diyen bir inancın mensubu olarak kadına karşı yapılan hiçbir şiddeti, Türk adaleti karşılıksız bırakmayacak. Bırakmamaktadır. Her türlü şiddete karşı ses oluyoruz. Bizlere sevgi yakışır."



Toplantı Vali Tavlı'nın konuşmasının ardından sona erdi.