Narkotik polisi, AVM'ye uygulama noktası kurdu, vatandaşları uyardı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında vatandaşı bilinçlendirmek amacıyla bir AVM'de narko nokta uygulaması yaptı. Çok sayıda polisin görev aldığı etkinlikte motosikletli polislerin yanı sıra eğitimli narkotik köpek Oscar da yer aldı. Özellikle Oscar’ın yoğun ilgi gördüğü uygulamada konuyla ilgili slayt gösterileri izletildi. Görevli polis memurları broşür dağıtarak vatandaşları uyuşturucu madde ile mücadele konusunda uyarırken, çocuklar ise Oscar ile bol bol fotoğraf çektirdi.