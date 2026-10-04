Hakkari'de narkotik operasyonu: Arı kovanlarının arasında ele geçirildi

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde canlı arı kovanlarının içerisindeki peteklerin arasına gizlenmiş halde 91,1 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda;

Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yaklaşık 1 ay boyunca sürdürülen fiziki ve teknik takip neticesinde, şüpheli bir tır ekiplerimiz tarafından durduruldu.

Tırda yapılan detaylı aramada, canlı arıların bulunduğu arı kovanlarının içerisindeki peteklerin arasına gizlenmiş halde;

-85,9 kg skunk ve

-5,2 kg toz esrar uyuşturucu maddesi olmak üzere toplam 91,1 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.

-3 şüpheli zehir taciri yakalandı.

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Zehir tacirlerinin saklama ve sevkiyat yöntemleri ne kadar farklılaşırsa farklılaşsın, kahraman polislerimizin titiz çalışmalarıyla her türlü yöntemi deşifre ediyor, suçluları tek tek ortaya çıkarıyoruz.

Uyuşturucu ile mücadelemizi, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin korunması amacıyla kararlılıkla sürdürüyoruz.

Kahraman Polislerimizi, Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.