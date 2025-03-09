Narkotik köpeği ‘Toma’ emekli oldu

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İl Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İl Emniyet Müdürlüğümüz bünyesinde 11 yıl boyunca görev yapan narkotik köpeği Toma, narkotik ekiplerimizle birlikte sayısız operasyona katılarak büyük miktarlarda uyuşturucunun ele geçirilmesine katkı sağladı. Keskin burnu ve üstün yetenekleriyle uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oldu, operasyonlarda büyük bir dikkat ve sadakatle çalışarak teşkilatımızın gözbebeği haline geldi. Labrador cinsi 12 yaşındaki Toma, görev süresini tamamlayarak emekliye ayrıldı ve yeni sahibinin yanında huzurlu bir yaşam sürdürüyor. Katkı ve emeklerin için teşekkürler Toma” ifadelerine yer verildi.