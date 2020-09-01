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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)
Haber Giriş: 01.09.2020 - 11:36 | Son Güncelleme:

Narkotik köpeği Pars tepki verdi, minibüste 29 kilo esrar bulundu

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Narkotik köpeği Pars tepki verdi, minibüste 29 kilo esrar bulundu
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OSMANİYE'de polisin uygulama noktasında durdurduğu minibüste, narkotik dedektör köpeği Pars'ın tepki vermesi üzerine, araçta yapılan detaylı incelemede halıların arasında 29 kilo esrar maddesi bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, doğu illerinden batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu madde götürüleceği bilgisine ulaştı. Osmaniye-Adana E-90 Otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisi önünde oluşturulan uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurulan minibüste arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeği Pars'ın tepki vermesi üzerine araçta yapılan detaylı incelemede, halıların içine sarılı vaziyette 9 paket halinde toplamda 29 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınanlardan A.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, C.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetten yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü'nce suç ve suçluları önlemede mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

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