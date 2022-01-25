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Narkotik köpeği 'Alfa'ya duygusal veda

#Alfa#Köpek#Narkotik
Narkotik köpeği Alfaya duygusal veda

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan ve geçen yıl emekli edilen 'Alfa' isimli narkotik köpeği yaşamını yitirdi. Alfa'nın ölüm haberini duygusal bir video ile sosyal medyadan duyuran Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, üzüntüsünü dile getirdi.

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan ve geçen yol emekli edilerek köpek eğitim merkezinde bakıma alınan 'Alfa' isimli narkotik köpeği, dün yaşamını yitirdi.

Çok sayıda operasyonda görev alan ve uyuşturucunun ele geçirilmesinde başrol oynayan Alfa'nın ölüm haberini Kocaeli Emniyet Müdürlüğü sosyal medya üzerinden paylaştığı duygusal bir video ile duyurdu. Müzik eşliğinde Alfa'nın fotoğraflarının yer aldığı videoda, "Sayısız operasyonda hassas burnuyla ekiplerimize yardımcı olmuş, tonlarca uyuşturucunun ele geçirilmesinde görev almıştı. Haziran 2021'de emekli ederek Köpek Eğitim Merkezimizde bakıma aldığımız Alfa, 24 Ocak 2022 günü hayatını kaybetti. Üzgünüz" ifadelerine yer verildi.

Narkotik köpeği Alfaya duygusal veda

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#Alfa#Köpek#Narkotik

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