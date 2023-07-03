×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Narkotik ‘Kara Mamba’nın başını ezdi

Güncelleme Tarihi:

#Tombul Jos#Isaac Bignan#Kara Mamba
Narkotik ‘Kara Mamba’nın başını ezdi
Çetin Aydın
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2023 07:00

Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers’ın sağ kolu ‘Kara Mamba’ lakaplı Isaac Bignan’ın Türkiye’den yatla kaçma planını Narkotik ekipleri bozdu. Lakabını dünyanın en zehirli yılanlarından birinden alan Bignan tutuklandı.

Haberin Devamı

Küresel uyuşturucu baronu ‘Bello Jos’ (Tombul Jos) lakaplı Joseph Johannes Leijdekkers, vatandaşı olduğu Hollanda’nın yanı sıra Fransa ve Belçika tarafından da kırmızı bültenle aranıyordu. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bello Jos’un adamlarının Türkiye’de olduğu tespit edilince teknik ve fiziki takip başlatıldı. 13 Haziran’da aralarında Türklerin de olduğu 25 kişi, 23 Haziran’da Bello Jos’un yakın adamlarından olduğu bilinen ve kırmızı bültenle aranan Hollandalı Jurean Anthony Finix ve 3 kişi gözaltına alındı.

KAÇMAYA HAZIRLANIYORDU

Operasyonlarda ele geçen sahte pasaportların Türkiye’de olduğu anlaşılan ve kartelin iki numarası olan, Hollanda ve Belçika’nın kırmızı bültenle aradığı Isaac Bignan ile eşi için hazırlandığı anlaşıldı. Finix’in ‘Kara Mamba’ lakaplı Bignan ve eşini yatla yurtdışına kaçırmak için Türkiye’ye geldiği saptandı. Finix’in Türkiye’ye gelince Bignan’ı kaçırma için kartelin Türkiye ayağı Naci Y.’nin adamlarıyla da temas kurduğu tespit edildi. Finix’ten ele geçen dijital materyallerden Isaac Bignan’ın Muğla’nın Fethiye ilçesinde gizlendiği belirlendi. Bignan için Fethiye’de yat hazırlandığı istihbaratını da alan ekipler kritik operasyon için 25 Haziran günü düğmeye bastı. Polis ekipleri harekete geçerken Bignan ve yanındakilerin Isparta’da oldukları belirlendi. Burada düzenlenen operasyonla Bignan ve yanındaki Ömer K. ve Murat P. yakalandı. Aramalarda suikast silahı, çelik yelek, takip gözlem cihazı, para vakumlama cihazı, cephane kutuları ve paralar ele geçti.

Haberin Devamı

Narkotik ‘Kara Mamba’nın başını ezdi

‘Kara Mamba’yı kaçırmak için Türkiye’ye gelen Jurean Anthony Finix

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

İstanbul Narkotik Polisi, Bignan’a yardım eden 3 kişi daha tespit etti. 3 kişinin Muğla’dan Konya’ya gittiği belirlendi. Ali Ç. Talha A. ve Kenan T. de Konya’da yakalandı. Gözaltına alınan 8 kişi ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarından sorgulandıktan sonra önceki gün adliyeye çıkarıldı. Bir kişi serbest kalırken Bignanve Finix’in de arasında bulunduğu 7 kişi tutuklanarak Metris Cezaevi’ne gönderildi.

Haberin Devamı

ISAAC’IN LAKABI ACIMASIZLIĞINDAN GELİYOR

Isaac Bignan’a kokain kartelindeki acımasızlığı nedeniyle lakap olarak adı verilen ‘Kara Mamba’ yılanı dünyanın en zehirli yılanları arasında yer alıyor. Kara Mamba ısırığı ‘ölüm ısırığı’ olarak da adlandırılmakta olup bunun en büyük sebebi bu yılanın ısırığına maruz kalan çok az insanın hayatta kalma şansı olmasından. Ağzının iç kısmı çok nadir hayvanlarda rastlanan bir renk olup şaşırtıcı şekilde siyah renklidir. Bu sebepten dolayı bu yılan türüne Kara Mamba ismi verilmiştir. Yılanlar içinde dünyadaki ikinci en uzun zehirli yılan konumundadır. Anavatanı Afrika’dır. Vücut renkleri zeytin yeşilini benzer bir renktir. Kara Mamba yılanları oldukça hızlı hareket eden bir yılan olup karada yaşayan yılanlar içinde en hızlısı konumundadır. Yaklaşık olarak saatte 20 kilometrelik bir hıza erişebilmektedirler. Ortalama boyları yetişkinlerinde 2.5 metre civarındadır.

Haberin Devamı

Narkotik ‘Kara Mamba’nın başını ezdi
Örgüt lideri Joseph Johannes Leijdekkers

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tombul Jos#Isaac Bignan#Kara Mamba

BAKMADAN GEÇME!

Dünyanın En İyi 50 Restoranı listesi açıklandı: Peru zirvenin sahibi oldu, Türkiye listede yer alamadı... Nerede hata yapıyoruz

Dünyanın En İyi 50 Restoranı listesi açıklandı: Peru zirvenin sahibi oldu, Türkiye listede yer alamadı... Nerede hata yapıyoruz?

#Gurme
Hijyen şehrindeki eski evde yaşayan yaşlı kadının sırrı açığa çıktı, ortalık karıştı... Canavar mı kurban mı

'Hijyen şehri'ndeki eski evde yaşayan yaşlı kadının sırrı açığa çıktı, ortalık karıştı... Canavar mı kurban mı?

#Brezilya
Okyanusların derinliklerindeki gizem: Denizlerde kaç gemi batığı var

Okyanusların derinliklerindeki gizem: Denizlerde kaç gemi batığı var?

#Gemi Enkazı