Narkotik ‘Kara Mamba’nın başını ezdi

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Küresel uyuşturucu baronu ‘Bello Jos’ (Tombul Jos) lakaplı Joseph Johannes Leijdekkers, vatandaşı olduğu Hollanda’nın yanı sıra Fransa ve Belçika tarafından da kırmızı bültenle aranıyordu. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bello Jos’un adamlarının Türkiye’de olduğu tespit edilince teknik ve fiziki takip başlatıldı. 13 Haziran’da aralarında Türklerin de olduğu 25 kişi, 23 Haziran’da Bello Jos’un yakın adamlarından olduğu bilinen ve kırmızı bültenle aranan Hollandalı Jurean Anthony Finix ve 3 kişi gözaltına alındı.

KAÇMAYA HAZIRLANIYORDU

Operasyonlarda ele geçen sahte pasaportların Türkiye’de olduğu anlaşılan ve kartelin iki numarası olan, Hollanda ve Belçika’nın kırmızı bültenle aradığı Isaac Bignan ile eşi için hazırlandığı anlaşıldı. Finix’in ‘Kara Mamba’ lakaplı Bignan ve eşini yatla yurtdışına kaçırmak için Türkiye’ye geldiği saptandı. Finix’in Türkiye’ye gelince Bignan’ı kaçırma için kartelin Türkiye ayağı Naci Y.’nin adamlarıyla da temas kurduğu tespit edildi. Finix’ten ele geçen dijital materyallerden Isaac Bignan’ın Muğla’nın Fethiye ilçesinde gizlendiği belirlendi. Bignan için Fethiye’de yat hazırlandığı istihbaratını da alan ekipler kritik operasyon için 25 Haziran günü düğmeye bastı. Polis ekipleri harekete geçerken Bignan ve yanındakilerin Isparta’da oldukları belirlendi. Burada düzenlenen operasyonla Bignan ve yanındaki Ömer K. ve Murat P. yakalandı. Aramalarda suikast silahı, çelik yelek, takip gözlem cihazı, para vakumlama cihazı, cephane kutuları ve paralar ele geçti.

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‘Kara Mamba’yı kaçırmak için Türkiye’ye gelen Jurean Anthony Finix

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

İstanbul Narkotik Polisi, Bignan’a yardım eden 3 kişi daha tespit etti. 3 kişinin Muğla’dan Konya’ya gittiği belirlendi. Ali Ç. Talha A. ve Kenan T. de Konya’da yakalandı. Gözaltına alınan 8 kişi ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarından sorgulandıktan sonra önceki gün adliyeye çıkarıldı. Bir kişi serbest kalırken Bignanve Finix’in de arasında bulunduğu 7 kişi tutuklanarak Metris Cezaevi’ne gönderildi.

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ISAAC’IN LAKABI ACIMASIZLIĞINDAN GELİYOR

Isaac Bignan’a kokain kartelindeki acımasızlığı nedeniyle lakap olarak adı verilen ‘Kara Mamba’ yılanı dünyanın en zehirli yılanları arasında yer alıyor. Kara Mamba ısırığı ‘ölüm ısırığı’ olarak da adlandırılmakta olup bunun en büyük sebebi bu yılanın ısırığına maruz kalan çok az insanın hayatta kalma şansı olmasından. Ağzının iç kısmı çok nadir hayvanlarda rastlanan bir renk olup şaşırtıcı şekilde siyah renklidir. Bu sebepten dolayı bu yılan türüne Kara Mamba ismi verilmiştir. Yılanlar içinde dünyadaki ikinci en uzun zehirli yılan konumundadır. Anavatanı Afrika’dır. Vücut renkleri zeytin yeşilini benzer bir renktir. Kara Mamba yılanları oldukça hızlı hareket eden bir yılan olup karada yaşayan yılanlar içinde en hızlısı konumundadır. Yaklaşık olarak saatte 20 kilometrelik bir hıza erişebilmektedirler. Ortalama boyları yetişkinlerinde 2.5 metre civarındadır.

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Örgüt lideri Joseph Johannes Leijdekkers