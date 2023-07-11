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Narkotik ekipleri ihbar üzerine harekete geçti: Otomobildeki valizlerden 20 kilo esrar çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Esrar#Uyuşturucu Operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 10:16

Adana'da polisin takibi ile durdurulan otomobilde yapılan aramada, bagajdaki valizlerde 20 kilo 684 gram esrar ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi sonrası harekete geçti. Takibe alınan otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durduruldu.

Otomobilde yapılan aramada, valizlerin içlerine konmuş 20 kilo 684 gram esrar ele geçirildi. Sürücü İ.G. (32) ile kız arkadaşı S.A. (22) gözaltına alındı.

Narkotik ekipleri ihbar üzerine harekete geçti: Otomobildeki valizlerden 20 kilo esrar çıktı

Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında susma haklarını kullandı. Şüphelilerden İ.G. tutuklandı, S.A. da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

Narkotik ekipleri ihbar üzerine harekete geçti: Otomobildeki valizlerden 20 kilo esrar çıktı

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#Adana#Esrar#Uyuşturucu Operasyonu

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