Narkotik büronun ‘Şans’ı

Teknik ve fiziki takibin ardından, 9 Mart-20 Nisan 2021 tarihleri arasında, 4 ilçede 4 farklı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda, bir kısmı valizlere gizlenmiş 7 kilo 700 gram kokain, 33 kilogram skunk, 5 kilogram eroin, 30 kilogram metamfetamin, 2 kilo 400 gram esrar, 3 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 10 mermi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 40 bin 355 lira ve 100 dolar ele geçti.

78 KİLO UYUŞTURUCU BULDU

Narkotik dedektör köpeği Şans’ın da büyük katkı sağladığı operasyonlarda ele geçen 78 kilo 100 gram uyuşturucunun 20 milyon lira değerinde olduğu belirtildi. Gözaltına alınan 8 kişiden 7’si çıkarıldıkları adliyede tutuklanırken, 1 kişi adli kontrolle serbest kaldı.

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