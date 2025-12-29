‘Narkokapan Antalya’yla Zeytinköy arınıyor

Haberin Devamı

TÜRKİYE’ye örnek olacak çalışmanın ilk adımı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın bizzat duyurduğu 27 Kasım tarihli “Narkokapan Antalya” operasyonu ile atıldı. Operasyonda 414 adrese eşzamanlı baskın düzenlendi, 539 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerden 503’ü tutuklandı. Yapılan operasyonun Zeytinköy’deki değişimin bir başlangıcı olduğunu kaydeden Antalya İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, bölgede yürütülecek çalışmaların detaylarını Hürriyet’e anlattı:“Antalya çok özel bir kent ama bu güzel kentin bir bölgesi maalesef uyuşturucu satışı ve kullanımıyla özdeşleştirilmiş. Biz bu sorunun kökten çözümü için harekete geçtik. Bu bataklık kuruyacak ama nasıl? Bu mahalleyi gezin uyuşturucu kullanıp yol kenarlarında zombi gibi yatanlar var. Artık yatamayacaklar. Öncelikle uyuşturucu kullanmanın suç olduğunu herkesin kafasına işleyeceğiz.

KAMERAYLA YÜZ TANIMA

Yerde yatan şahsı alıyoruz ‘Ben sadece kullanıcıyım’ diyor. Oysa kullanmanın cezası 1-3 yıl. Elbette bunun hukuki aşamaları var. Evrağını ikmalen göndermiyoruz. ‘Bu özel hayat’ demiyoruz. Kullanıcı şahsı 24 saat gözaltında tutuyoruz. Bu esnada kendisine rehberlik desteği veriyoruz. Bu da yetmiyor şahsın uyuşturucu kullanıcısı olduğunu ailesine haber veriyoruz. Uyuşturucuyu kimden aldığını öğrenip alıcıyla satıcı arasındaki güven bağını koparıyoruz. Şu anda hedef mahallelerin tamamında kent güvenlik sistemi kamera sayısını artırıyoruz. Göreve gelir gelmez yapay zekâ destekli 200 adet yüz tanıma kamerası kurdurdum. Bu kameraların sayısı 1000’e çıkacak. Öyle bir sistem kuracağız ki sadece aranması olan şahıslar değil, 4-5 suç kaydı olan kriminal şahıslar da bu sistem tarafından tanınacak. Bu veri sayesinde suç işleme ortamının oluşmasını önleyeceğiz.

POLİS MERKEZİ OLACAK

Narkokapan Antalya operasyonunda 414 eve girdik. 539 şüpheli yakaladık. 503 kişi tutuklandı, 35 kişiye adli kontrol verildi. Neden? Çünkü yakalanan şahısların bir bölümü 12-15 yaş aralığındaki suça sürüklenen çocuklardı. Aileleri bunlara uyuşturucu sattırıyormuş. Adli kontrol alanlar arasında hamile kadınlar vardı. Hamile halleriyle uyuşturucu satmışlar. Zeytinköy’ün ortasına ekipler amirliği yapacağız. Antalya’nın ekipleri buradan yönetilecek. Yine buraya bir polis lokali ve bekâr polis lojmanı kuracağız. Zeytinköy polisin ikamet alanı olacak. Şu anda mahalledeki her sokağa iki personelimizi koyduk. Özel hârekat ekibimiz de sürekli burada.”

4-6 AYDA BU İŞ BİTER

Antalya Emniyet Müdürü Zaimoğlu, “Operasyonu yapıp arkanızı dönerseniz, geçim kaynağı uyuşturucu olan bu kişilerin aileleri zehir satışına devam eder. Yani bataklık kurumaz. Bu işi yapanlar nereye giderlerse gitsin gölge gibi peşinde olacağız. Hatta gidebilecekleri mahallelere kameralarımızı şimdiden kurduk. Tek derdimiz var vatandaşımızı bu illetten uzak tutmak. Çünkü uyuşturucu korkunç bir şey. Taahhüt ediyorum; 4-6 ay içerisinde Zeytinköy uyuşturucu ile anılmayacak. Ben bu işi ya yaparım ya da bırakırım. Başka alternatifi yok” ifadelerini kullandı.