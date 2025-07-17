"Narkokapan-Adana 2" operasyonu... Yakalanan 41 kişi adliyeye sevk edildi

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Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonun düğmesine bastı.

2 bin 10 polis, 1 helikopter, 1 insansız hava aracı (İHA), 16 dedektör köpeğinin katılımıyla Adana merkezli, İstanbul, Konya, Adıyaman, Samsun ve Kayseri'de eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlarda şüphelilerin evlerindeki arama çalışmalarında 5 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 hassas terazi ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 130 şüpheli ise emniyete götürüldü. Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüphelilerden 41'i adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin ise emniyetteki sorguları devam ediyor.