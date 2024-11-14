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Narkoçelik-48 operasyonlarında 4 Ton 887 kg uyuşturucu madde ele geçirildi

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#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#Narkotik
Narkoçelik-48 operasyonlarında 4 Ton 887 kg uyuşturucu madde ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2024 09:41

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Narkoçelik-48” operasyonlarında; 4 Ton 887 kg uyuşturucu madde, 9 milyon 989 bin 238 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi. Öte yandan 1.780 şüpheli zehir taciri ve sokak satıcısı operasyonlarda yakalandı.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince 4 bin 450 ekip, 11 bin 125 personel, 14 hava aracı ve 42 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 73 ilde "Narkoçelik-48" operasyonlarının yapıldığını belirtti.

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Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"Zehir tacirleri, milletimizin sağlığını, geleceğini ve huzurunu tehdit ediyor. Bu nedenle toplumumuzun her kesiminin işbirliği içinde bu tehdide karşı duyarlı ve kararlı bir duruş sergilemesi gerekiyor. Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevi. Hep birlikte mücadele edelim. Yakınınızda uyuşturucu satışı, uyuşturucu kullanımıyla ilgili şüphelendiğiniz bir durum varsa 112 Acil Çağrı hattından bizi arayın. Biz gereğini yapalım."

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#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#Narkotik

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