Narin'in yengesi Hediye Güran tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı: '25 saniye görüştük ama hatırlamıyorum'

Haberin Devamı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içerisinde ve üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin’in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran’ın da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklandı.

Yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan amca Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran ile soruşturmanın seyrini değiştirmek için sahte ihbarlarla, görevlileri farklı yerlere yönlendirdikleri ve verdikleri ifadelerinin çeliştiği belirtilen Güran ailesinin akrabaları İsa Kaya ve Şeyma Kaya'da gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haberin Devamı

Adliyeye sevk edilen Narin'in kuzenleri İsa ve Şeyma Kaya savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Narin'in yengesi Hediye Güran ise "kasten öldürmeye iştirak" suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. Hediye Güran tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 12 oldu.

YENGENİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Hediye Güran ifadesinde, "Ben olay günü Narin'i hiç görmedim. Yüksel'in evine iki defa gittim ama bir olaya şahit olmadım. Ben eşime ait olan Salim'in kullandığı aracı kesinlikle görmedim" dedi.

Hediye Güran, "Salim'le aranızda herhangi bir ilişki var mı?" sorusuna "Kesinlikle böyle bir şey yoktur" yanıtını verdi.

"Salim ile aranızda herhangi bir ilişki olmadığını söylemenize rağmen telefon ve HTS kayıtlarında 26/07/2024 saat 13:22'de Salim'in sizi araması üzerine 25 saniyelik sesli görüşme gerçekleştirdiğiniz, 16/07/2024 günü saat 17:30, 17:31, 17:34 ve 17:37'de Salim Güran'ın size 4 kez cevapsız çağrı bıraktığı, 03/08/2024 günü saat 22:29'da sizin Salim Güran'a cevapsız çağrı bıraktığınız, yine WhatsApp üzerinden 10/04/2024 günü sabah saat 05:40'da Salim Güran'ın size cevapsız çağrı bıraktığı ve 28/09/2023 günü saat 19:08'de Salim Güran tarafından size mesaj atıldığının tespit edildiği, bu cevapsız çağrılara, WhatsApp mesaj içeriğine ve sesli görüşme kayıtlarına ilişkin diyecekleriniz nelerdir?" sorusuna, Hediye Güran, "Cevapsız çağrılara ilişkin diyeceğim yoktur. Benim bu cevapsız çağrılardan haberim yoktur. 25 saniyelik sesli görüşme ise tam olarak hatırlayamamakla beraber Salim'in eşi Melek ile yapmış olduğumuz görüşme olduğunu düşünüyorum. WhatsApp mesaj içeriğini ise hatırlamamaktayım" yanıtını verdi.

Haberin Devamı

"Salim ile cevapsız çağrılar ile mi haberleşmektesiniz?" sorusuna Hediye Güran, "Yok öyle bir şey, ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum" dedi.

"NARİN KAYBOLDUKTAN BİRKAÇ GÜN SONRA TELEFONUMU DEĞİŞTİRDİM"

Hediye Güran, "Narin'in kaybolmasından sonra cep telefonunuzu değiştirdiniz mi, değiştirdiyseniz neden böyle bir ihtiyaç duydunuz?" sorusuna ise, "Narin kaybolduktan birkaç gün sonra cep telefonumu değiştirdim. Benim cep telefonum bozuktu ve camı kırıktı. Eşim de bana cep telefonu aldı. Eski cep telefonumda evde bulunmaktaydı. Eski telefonumu beni almaya gelen Jandarmaya görevlilerine rızamla teslim ettim" dedi.