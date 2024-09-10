Narin'in sır ölümünde yeni detaylar! İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ı yakayı böyle ele verdi

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Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 24 şüpheliden Nevzat Bahtiyar'ın (48) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Nevzat Bahtiyar'ın savcılıktaki işlemleri sürüyor.

KIRMIZI OTOMOBİL İTİRAFÇIYI YAKALATTI

Devam eden soruşturmada yeni detaylar da ortaya çıktı.

TRT'de yer alan habere göre çok yönlü sürdürülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, Narin’in cansız bedeninin bulunduğu dereye çıkan yol ve bölgedeki tüm kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

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Nevzat Bahtiyar

GÖRÜNTÜLER SANİYE SANİYE İNCELENDİ

Saniye saniye incelenen kamera görüntülerden Narin’in kaybolduğu bildirilen 21 Ağustos günü Eğertutmaz deresine giden patikada, kırmızı bir otomobilin saat 15.40 ile 16.30 arasında 50 dakika boyunca park halinde olduğu tespit edildi. Ekipler, plakasını tespit ettikleri kırmızı otomobili bulup sürücüsü sıva ustası Nevzat Bahtiyar’a ulaştı. Yapılan sorguda Nevzat Bahtiyar, Narin’in cansız bedenini nasıl amcadan alıp, dereye gömdüğünü anlattı.

SİLİNEN WHATSAPP KONUŞMALARI İÇİN META'DAN OLUMSUZ YANIT

Bu arada güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Jandarma Genel Komutanlığı, Meta şirketinden amca ve sıvacının silinen Whatsapp konuşmalarını istedi. Ancak olumsuz yanıt aldı.

Soruşturma kapsamında gözaltındaki 23 şüphelinin çapraz sorguları devam ediyor.

AMCA TUTUKLANMIŞTI

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası Salim Güran, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı. Zorluoğlu, "İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

ARAMA ÇALIŞMALARINA GÖSTERMELİK OLARAK KATILMIŞLAR

Gözaltına alınan 24 şüpheliden Nevzat Bahtiyar, jandarmadaki ifadesinde amca Salim Güran'ın kendisinden, küçük çocuğun cansız bedenini 200 bin lira karşılığında dereye bırakmasını istediğini öne sürmüştü.

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Nevzat Bahtiyar, Salim Güran'ın her gün göstermelik olarak arama faaliyetlerine katıldığını belirterek, "Narin Güran'ı arama faaliyetine katıldım. Muhtar Salim Güran jandarma ekipleriyle hiçbir şey olmamış gibi arama yapıyordu hatta kanalın içine girerek arama yaptığını gördüm." ifadelerini kullanmıştı.