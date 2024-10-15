Narin’in öldürüldüğü saatte oda oda kim nerede biliniyor

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanmaya başlıyor. Annesi, abisi, amcası dahil neredeyse tüm yakınlarının cezaevinde olduğu Narin’in kaybolduğu güne dair detaylar ortaya çıkmaya başladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, cezaevleri ile ilgili İşyurtları, Ürün ve El Sanatları Fuarı’nın açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada, iddianame hazırlık sürecinin başladığını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

TEKRAR İFADELER ALINDI

“Narin evladımızla ilgili soruşturma titiz bir şekilde devam ediyor. Şu anda tutuklular var. Tutukluların yanı sıra adli kontrollü olan şüpheliler var. Yaklaşık 250’ye yakın kişinin ifadesi alındı. Özellikle şüpheliler konusunda tekrar ifadelerin alınması söz konusu oldu. Tespit edilen kamera görüntüleri var. Bu görüntülerin TÜBİTAK’ta değerlendirmesi yapıldı. Sonrasında Narin kaybolduktan sonra evlerinin önüne kamera takanlar oldu. Bu kameralara giren, o görüntülerde toplanıp dağılanlar ve yapılan konuşmalarla ilgili TÜBİTAK incelemeleri gerçekleşti.

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DETAYLAR HTS KAYITLARINDA

Yine HTS kayıtları tespit edildi, geriye dönük. O bölgede kimlerin kimlerle konuştuğu, şüphelilerin baz çakışmaları, en son yapılan teknik çalışmalar çok önemliydi. Daraltılmış baz çakışması dediğimiz bilirkişi incelemeleriyle çok önemli verilere de ulaşıldı. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Narin’in katilleri yargı önünde hesap verecek. Teknik çalışmaların son aşamasına gelinmiş durumda. Son değerlendirmeleri Cumhuriyet Başsavcılığı’mız yapıyor ve iddianame hazırlığı süreci de başlamış durumda.

DAKİKA DAKİKA BELİRLENDİ

Burada özellikle daraltılmış baz çakışmalarında kimin hangi dakikada nerede olduğu, hangi evin içerisinde kimlerle kimin beraber olduğu tek tek belirlenmiş durumda. Kimsenin şüphesi olmasın. Teknolojinin son imkânları kullanılarak bu soruşturma yapıldı. Tabii dosya gizli... Soruşturma gizli... Kamuoyunda farklı yorumlar yapılabiliyor.

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KATİLLER İDDİANAMEDE

İfadelerden yola çıkarak özellikle televizyon ekranlarında olay yorumlanırken dosyayla ilgisi olmayan bir takım tahminler de yürütülüyor. Ama iddianame ortaya çıktığında kamuoyu, toplum şunu görecek. Narin evladımızın katillerinin kim olduğunu tahmin edecek ve tabii ki bunun kararını verecek olan bizler değiliz. Bu iddianame, soruşturma sonrasında toplanan deliller ışığında ortaya konulan bir iddianame olacak. Neticede buna yargı karar verecek. Dava açıldıktan sonra o delilleri değerlendirecek olan, o teknik verileri tekrar analiz edecek olan, gerekirse tekrar bilirkişi incelemesi yapacak olan elbette ki yargı süreci de uzamadan tamamlanacaktır. Bunu tahmin ediyoruz. Özellikle daraltılmış baz çakışmalarıyla çok önemli verilere ulaşıldığını söyleyebiliriz. Oda oda herkesin nerede olduğu o baz kayıtlarında belli.”

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CİNAYET İŞLENİRKEN EVDE BU 4 KİŞİ VARDI

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova’nın edindiği bilgilere göre HTS kayıtları, olayı büyük oranda çözdü. Bu kayıtlar gösterdi ki Narin evinde öldürüldü. O sırada evde amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve cesedi saklayan sıvacı Nevzat Bahtiyar’ın olduğu HTS kayıtlarında tespit edildi.

12 TUTUKLU VAR

Bu dört kişi iddianamede işbirliği içinde cinayeti işlemekle suçlanacak, işbirliği tezi ortaya konulacak. Şu anda Narin cinayetinde bu 4 ismin de aralarında olduğu toplam 12 kişi tutuklu bulunuyor.

2 YILIN ALTINDA CEZA ALAN DA HAPSE GİRECEK

Tunç, son dönemde yaşanan kan donduran kadın cinayetleri ve polise saldırıların ardından gündeme gelen infaz sistemi tartışmalarına ilişkin de “İyi hal ve denetimli serbestliği yeniden değerlendiriyoruz. İyi hal indirimi her suçta olmayacak. Katalog suçlara yeni suç tipleri de eklenebilir” dedi ve 2 yılın altında ceza alanların da cezaevine gireceğini söyledi. Tunç, Anayasa’nın ilk 4 maddesiyle ilgili kesinlikle tartışma söz konusu olamayacağını da belirterek, “Yeni anayasa çalışmalarını, bu şekildeki tartışmalara boğmamak lazım. Meclis Başkanımızın sözleri kastetmediği bir noktaya çekildi” dedi.