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Narin’in kuzenlerine devlet koruması

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#Narin Güran#Devlet Koruması#Özge Aydiş Toy
Narin’in kuzenlerine devlet koruması
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 07:00

DİYARBAKIR’ın Tavşantepe Köyü’nde 8 yaşında katledilen Narin Güran’ın akrabalarından 50 civarında çocuğa devlet acil müdahalede bulundu.

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Narin’in kuzenlerinden, huzuru veya refahı tehdit altında olduğu değerlendirilen bazı çocukların devlet korumasına alındığı öğrenildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Özge Aydiş Toy, çocukların ihmal ve istismarına karşı önlemleri araştıran Meclis komisyonuna önemli bilgiler verdi. Narin’in cenazesinin bulunmasının ardından Tavşantepe Köyü’nde 158 çocuk tespit ettiklerini belirten Toy, “Güran ailesinden 50 küsur çocuk tespit ettik. Bir kısmı için mahkemeden tedbir kararları aldık. Narin olayında kayıp haberi alındığı andan itibaren köyde tüm çocuklara yönelik çalışmalar başlattık, yargılamayı da takip ettik” dedi. Toy, köydeki çocuklara yönelik tedbirlerin bakanlık personelince titizlikle uygulandığını anlattı.   

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#Narin Güran#Devlet Koruması#Özge Aydiş Toy

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