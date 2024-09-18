×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Narin'in köyündeki imamla ilgili yeni gelişme... Uygunsuz görüntüler iddiası: İdari soruşturma başlatıldı

Güncelleme Tarihi:

#Narin Güran#İmam#Tavşantepe Köyü
Narinin köyündeki imamla ilgili yeni gelişme... Uygunsuz görüntüler iddiası: İdari soruşturma başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2024 12:00

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde Kuran kursundan çıktıktan sonra kaybolan ve 19 gün sonra dere yatağında çuval içinde cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) ile ilgili soruşturma sürerken, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve telefonunda uygunsuz görüntüler olduğu iddia edilen imam R.K. hakkında idari soruşturma başlatılarak, 2 müfettiş görevlendirildi.

Haberin Devamı

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kuran kursundan çıktıktan sonra kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içinde üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin’in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran’ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

Narinin köyündeki imamla ilgili yeni gelişme... Uygunsuz görüntüler iddiası: İdari soruşturma başlatıldı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 kişiden biri olan ve 11 Eylül’de serbest bırakılan imam R.K. hakkında özellikle sosyal medyada telefonunda uygunsuz görüntüler olduğu iddia edildi. Bu iddialar üzerine R.K. hakkında idari soruşturma başlatıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı konu ile ilgili 2 müfettiş görevlendirerek inceleme başlattı. İmamın yıllık izinde olduğu öğrenildi. 

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınNarin’in köyünden 12 kişi tutuklu Cinayeti kim işledi... Kim yardım etti... Kim bilip de sustu...Narin’in köyünden 12 kişi tutuklu! Cinayeti kim işledi... Kim yardım etti... Kim bilip de sustu...Haberi görüntüle


Narinin köyündeki imamla ilgili yeni gelişme... Uygunsuz görüntüler iddiası: İdari soruşturma başlatıldı

Narinin köyündeki imamla ilgili yeni gelişme... Uygunsuz görüntüler iddiası: İdari soruşturma başlatıldı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Narin Güran#İmam#Tavşantepe Köyü

BAKMADAN GEÇME!