Narin’in katilleri sevk edildi... Hepsi farklı cezaevlerinde

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DİYARBAKIR’da, Narin Güran (8) cinayetine ilişkin mahkemece ‘İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verilen ağabeyi Enes Güran, annesi Yüksel Güran, amca Salim Güran ile ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası alan Nevzat Bahtiyar tutuklu bulundukları cezaevinden başka cezaevlerine sevk edildi.

Avukat Yılmaz Demiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda anne Yüksel Güran’ın başka bir ildeki cezaevine sevk edildiğini belirterek, “Anneyi başka bir ildeki cezaevine sevk etmişler. Küçücük çocukların annesi ile görüşmesinin önüne engel mesafeler oluşturulabilir” dedi. Ağabey Enes Güran’ın avukatı Mahir Akbilek ise paylaşımında, “Müvekkil Enes Güran, sabah saatleri itibari ile tutuklu bulunduğu Diyarbakır 1 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan alınarak, henüz tespit edemediğimiz başka bir cezaevine nakledilmiştir” ifadelerini kullandı.

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AMCA DA SEVK EDİLDİ

Amca Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, müvekkilinin de başka bir ile sevk edildiğini belirterek, “Müvekkilim Salim Güran Erzurum’a, Enes Güran da Erzincan’a sevk edilmiştir. Yüksel Hanımın nereye sevk edildiğini teyit edemedim. Nevzat Bahtiyar’ın sevki yapılmamış, kendisi Diyarbakır’da. Kamuoyuna duyurulur” dedi.

Ayrıca Narin Güran cinayetine ilişkin mahkemece gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden ve ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilen komşuları Nevzat Bahtiyar’ın da Adana’daki cezaevine sevk edildiği öğrenildi.