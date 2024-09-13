Narin'in babası CNN Türk'e konuştu: Nevzat Bahtiyar'ın öldürdüğünü düşünüyorum

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada 8 Eylül'de gözaltına alınan 22 şüpheli, dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından baba Arif Güran ile birlikte 4'ü adli kontrol şartıyla toplam 14 şüpheli serbest bırakıldı.

Arif Güran, CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Akıl Çemberi programında konuştu.

"KIZIM BUNU HAK ETMEMİŞTİ"

"Artık ölü bir babayım" diyen Güran, şunları söyledi:

Devletimiz gereken her şeyi yaptı ve yapmaya devam ediyor. İnşallah katil kim çıkacak. İlk günden beri jandarmayla birlikteydim olmaya devam edeceğim. Katil bulunsun istiyorum. Bana söylenen bilgi yok. Çocuklarımın içinden Narin benim için farklıydı. Kızım bunu hak etmemişti.

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"BUNUN ARKASINI BIRAKMAYACAĞIM"

Narin tek kızımdı. Narin'den önce Tülin'im vardı. Rahatsızdı. Ben sorumsuz bir baba değilim. Bunun arkasını bırakmayacağım.

'TÜLİN İDDİALARI'

Tülin iddiaları asılsız. Tülin'in mezarlığında tüm mezarlar öyle. Burada bir mana aranmamalı.

"NEVZAT'IN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYORUM"

Bir baba olarak Narin'e ne olduğunu bilsem ben yaşamam. Olay olduktan sonra Nevzat her akşam bu evime geliyor, eli bile titremiyor. Niye kızımın yerini bildiği halde söylemiyor. Ben artık Nevzat Bahtiyar'ın para için çocuğumu öldürdüğünü düşünüyorum. Hiçbir şey olmamış gibi yanıma geliyorsa ne desem bilmiyorum. Bu kadar cani bir insan.

Bu süreç devam ediyor. Oğlum ilk günde gözaltına alındı bırakıldı, o zaman da ben gitmedim şu anda da gitmiyorum. Şu an hiçbir yakınımın yanına gitmiyorum.

"BU OLAYI KAPATTIK ZANNETTİM KAPANMAMIŞ"

Bir insan gelip benim yanımda oturup beni teselli etti, gözü bile kırpmadı ben o insandan her şeyi beklerim. Nevzat Bahtiyar'ın bize verdiği arabayı biz başka bir galerici arkadaşımıza sattık. 2 yıllık bir süreç. Bu araç kaza geçirdi. Kaza yapan kişi bir anlaşmayla galericinin yanına geldi ve beni çağırdı gittim. 'Anlaşalım, davadan vazgeçeceğim' dedi. 2 ay süre istedim. Abimi eniştemi ve iki komşumu aradım konuştuk. 'Ben vermiyorum ev yapıyorum' dedi. 'Sen haksızsın 40 bin sen vereceksin' dendi Nevzat'a. Nevzat bu para için bu kini tutmuşsa ne diyebilirim. Bu olayı kapattık zannettim kapanmamış.

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"SALİM GÜRAN'LA HUSUMET OLACAK BİR KONU YOK"

Salim Güran'la husumet olacak bir konu yok. Kardeşiz. Normal çekirdek bir aile nasıl yaşıyorsa biz de öyle yaşıyoruz. Bütün hesap kitap onun elinde. Devlet onu bu gözle almışsa, devlet belgelerle bunu böyle derse benim diyecek bir şeyim yok. Bir kardeş gözüyle baktığımda inanamıyorum.

"EŞİME GÜVENİYORUM"

Devlet gözüyle bakınca bir sürü belge var. Devlet dedikten sonra ne diyebilirim. Bir anne nasıl evladına kıyar. Böyle bir dünya mı var. Hangi çağda yaşıyoruz. Bir insan eşine güvenmiyorsa yaşayamaz. 20 yıldan fazla ömür geçirdik. Güvenmesem boşanırdım.

"NARİN'E BİRKAÇ DEFA PARA VERMİŞ"

Narin bana anlatmadı ama duyduğuma göre Narin'e birkaç kuruş birkaç defa para vermiş. Çocuklarımın böyle bir paraya ihtiyacı yok. Nevzat Bahtiyar'ın ve annesinin suyu yok. Evi yamaçta olduğu için ona hat gelmiyor. O insanın suyu benim evimden gidiyor. Muhtar kimdir ki milleti tehdit etsin. Muhtar sabahtan akşama kadar tarlalarla uğraşıyor.

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Nevzat Bahtiyar abimi suçluyorsa eğer kendisi neden gidip jandarmaya söylemiyor. Her yer jandarma dolu. Olay günü çoğumuz köyde değildik. Salim Güran'ın arabası değil Fuat Güran'ın arabası. Salim'le Nevzat'ın ilişkisi normaldi.

"NEVZAT BAHTİYAR KIZIMI GÖTÜRMÜŞ ORAYA ATMIŞ"

Kızımı götüren şahıs belli. Nevzat Bahtiyar kızımı götürmüş oraya atmış. Kamerada var arabası gitmiş oraya. Bu adam haberlere konu olmuyor. Başkası vermiş olsaydı da götürmeseydi kızım bu kadar geç bulunmayacaktı.