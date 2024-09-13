Narin'in babası Arif Güran'ın ifadesi ortaya çıktı

Narin Güran cinayetinde 9 şüpheli hakkında tutuklama talebi! Annenin ifadesi ortaya çıktı... Bakan Tunç'tan açıklama: Elde edilen bulgular var

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturmada 9 kişi tutuklama talebiyle, 3'ü adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edilirken, 10 şüpheli serbest bırakıldı. Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, CNN Türk yayınında tutuklama taleplerinin nedenlerini aktardı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Elde edilen bulgular var. Tüm bunlar değerlendirilecek. Şu aşamada katillerin kim ya da kimler olduğuna dair önemli veriler içeriyor. Teknik çalışma devam ediyor" ifadelerini kullandı. Narin Güran'ın gözaltına alınmayan tek amcası Erhan Güran CNN TÜRK'e konuştu. Erhan Güran, "Nevzat'la hiçbir sıkıntımız yoktu. Olaydan sonra camide geldi yanıma oturdu. 'Ben de ifadeye gitmişim Salim'in üzerinde durdular. Salim böyle bir insan değil, yapmaz dedim' diyordu. Bana Salim'i savunuyordu. Salim Güran'dan korkacağına alsaydı cesedi devlete teslim etseydi" diye konuştu. Öte yandan gözaltına alınan anne Yüksel Güran'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Anne Güran, "Narin beni ve amcayı kesinlikle görmedi" ifadelerini kullandı.