Narin'in babası Arif Güran'ın ifadesi ortaya çıktı

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Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 22 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Öte yandan serbest bırakılan baba Arif Güran'ın da ifadesi ortaya çıktı. Baba ifadesinde, "Kızımın kaybolduğunu komşumdan öğrendim. Eşimle abim arasında bir ilişki olamaz. Ailem abimin aracının kullanmaz, ben ve çocuklarım binmedik. Suçlu ister kardeşim ister eşim olsun, cezalandırılsın." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin kanını donduran Narin cinayetinde itirafçıdan yeni ifadeler! Güran Ailesi'nden açıklama geldi
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ soruşturmanın kritik ismi Nevzat Bahtiyar'ın son ifadesini anlattı. Öte yandan yazılı açıklama yapan Güran Ailesi, ''Aile fertlerimizin kendi kızlarımızı öldürmelerini tahayyül edemiyoruz, ancak böyle bir durum varsa bile bir kişi yüzünden koca bir ailenin karalanmasını bir takım dış güçler ve onların yerli uzantılarına bağlamaktayız.'" dedi.
Narin Güran cinayetinde 9 şüpheli hakkında tutuklama talebi! Annenin ifadesi ortaya çıktı... Bakan Tunç'tan açıklama: Elde edilen bulgular var
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturmada 9 kişi tutuklama talebiyle, 3'ü adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edilirken, 10 şüpheli serbest bırakıldı. Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, CNN Türk yayınında tutuklama taleplerinin nedenlerini aktardı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Elde edilen bulgular var. Tüm bunlar değerlendirilecek. Şu aşamada katillerin kim ya da kimler olduğuna dair önemli veriler içeriyor. Teknik çalışma devam ediyor" ifadelerini kullandı. Narin Güran'ın gözaltına alınmayan tek amcası Erhan Güran CNN TÜRK'e konuştu. Erhan Güran, "Nevzat'la hiçbir sıkıntımız yoktu. Olaydan sonra camide geldi yanıma oturdu. 'Ben de ifadeye gitmişim Salim'in üzerinde durdular. Salim böyle bir insan değil, yapmaz dedim' diyordu. Bana Salim'i savunuyordu. Salim Güran'dan korkacağına alsaydı cesedi devlete teslim etseydi" diye konuştu. Öte yandan gözaltına alınan anne Yüksel Güran'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Anne Güran, "Narin beni ve amcayı kesinlikle görmedi" ifadelerini kullandı.
Narin'in abisi Enes Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Kolumdaki izi üzüntüden yaptım
Narin'in abisi Enes Güran'ın ifadesi ortaya çıktı. Enes Güran kardeşinin kaybolduğu haberini 19.11'de annesinin 'Narin yemeğe gelmedi' sözleri ile öğrendiğini iddia etti. Enes Güran, "Akşama eve geldiğimde 19.11'de annem Narin nerede dedi. Bilmiyorum dedim. Salim Güran, Nevzat'ı tehdit ettiyse, Nevzat buna karşı koyamayacak kadar korkak bir insandır" ifadelerini kullandı.