Narin’in babası Arif Güran: Nevzat itirafçı değil katildir

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Soruşturma kapsamında, tutuklu 12 şüpheliden 4’ü hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında, ‘iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Narin’in babası Arif Güran, müşteki sıfatıyla yer aldığı iddianamede, evini de gören üs bölgesinin kamera görüntülerinin yer almadığını belirterek, “Nevzat bugün bir somut delildir. İtirafçı değil, katildir” dedi.

‘TEK DELİL EVİN

KARŞISINDAKİ KAMERA’

Arif Güran, tek somut delilin evin karşısında da gözüken askeri üs bölgesinin kameraları olduğunu belirterek, “Askeri üs bölgesinin kamerası çıkarsa bu toplum da rahat bir nefes alır. Şu an tam Narin’in evindeyiz. Benim evim değil, benim kızımın evidir burası. Herkes bu kamerayı istesin ve devlet bu kamera görüntülerini çıkarsın. Bu görüntüler iddianamede yok. Bu kamera, 20 kilometreden bir insanın kim olduğunu gösteren bir kameradır. Buradan 500-800 metreden nasıl göremez? Ve bu delillerin en önemlisidir, somut delildir” diye konuştu.

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‘EŞİM VE OĞLUMLA TELEFONLA GÖRÜŞÜYORUM’

Cezaevindeki eşi ve oğluyla telefonla görüştüğünü söyleyen Arif Güran, şöyle konuştu: “Cezaevinde yaklaşık 7 - 8 kişi aileden var. Eşimle ve oğlumla telefonla görüşmüşüm. O da doğal. Benim hakkım olan bir şeydir. Yani bir insan eşiyle çocuğuyla konuşmuyorsa, ‘Baba bunlardan şüpheleniyor’ diyecekler. Eşim ‘Allah hakkımızı bırakmasın’ diyor, ‘Canımızı aldılar, ruhumu alıyorlar’ diyor. Rabb’im bunu kim bizim başımıza getirmişse, misliyle onların başına getirsin.”