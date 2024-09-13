Narin’in annesi Yüksel Güran'in ifadesinden: Narin'in amcasını yanlışlıkla aradım

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Savcılık sorgusundaki ifadeleri ortaya çıkan anne Yüksel Güran, Narin’in Kur’an kursuna gitmeden önce evdeyken üstünde siyah şort ve tişört olduğunu, ancak Narin'i evden çıkarken görmediğini, bu nedenle dışarı çıkarken ne giydiğini bilmediğini söyledi.

Narin’in iki terliği olduğunu ve kaybolduğu gün kırmızı terliğini giydiğini ifade eden anne Yüksel Güran, evden çıkarken görmemesine karşın neden Narin’in kırmızı terlik giydiğini beyan ettiğinin sorulması üzerine, diğer terliği evde olduğu için kırmızı terliğini giydiğini düşündüğünü dile getirdi.

Yüksel Güran, ifadesinde, Narin’in kaybolduğunu neden eşine söylemediğinin sorulması üzerine, eşinin Batman’dan dönmekte olduğunu, yolda telaşa kapılmasın diye söylemediğini savundu.

Yüksel Güran’a, tutuklu amca Salim Güran ile ilişkisi olup olmadığı da soruldu. Salim Güran ile ilişkisi olmadığını ifade eden Yüksel Güran, "Narin’i sizinle Salim’in ilişkisine denk geldiği için mi öldürdünüz?” sorusuna Güran, kesinlikle Narin’i görmediğini, Salim Güran ile ilişkisi olamayacağını savundu.

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Güran, kendi telefonundan Salim Güran’ı bir kez yanlışlıkla aradığını, başka arama yapılmışsa bunu çocuklarının yapmış olabileceğini iddia etti.

Narin'in babası Arif Güran'ın ifadesi ortaya çıktı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden aralarında annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Fuat Güran ile 2 kuzeni ve yengesinin de bulunduğu 9'u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Öte yandan serbest bırakılan baba Arif Güran'ın da ifadesi ortaya çıktı. Baba ifadesinde, "Kızımın kaybolduğunu komşumdan öğrendim. Eşimle abim arasında bir ilişki olamaz. Ailem abimin aracının kullanmaz, ben ve çocuklarım binmedik. Suçlu ister kardeşim ister eşim olsun, cezalandırılsın." ifadelerini kullandı.

Tutuklanan Nevzat Bahtiyar’ın ifadesinde amca Salim Güran’ın, Narin’in yaşadığı evin ahırının olduğu bölümden kendisine doğru ''Nevzat seninle işimiz var'' diye bağırdığını beyan ettiği hatırlatılarak, bu sesi duyup duymadığının sorulması üzerine anne Yüksel Güran, evde klima çalıştırarak uyuduklarını, pencerelerin kapalı olduğunu, bu nedenle bu sesi duymamış olabileceğini kaydetti.

Evdeki halıların Narin’in kaybolduğu gün veya sonrasında yıkanıp yıkanmadığının sorulması üzerine Güran, halıları değiştirmediğini, ancak eve gelip giden olduğundan kirlendiği için Narin kaybolduktan sonra 5 veya 6’ncı günde kardeşinin halıyı temiz halılarla değiştirdiğini, eski halının evde yıkanmamış halde durduğunu söyledi.

Narin'in kaybolduğu gün Salim Güran’a battaniye verip vermediği sorulan Yüksel Güran, kimseye battaniye vermediğini, olay nedeniyle eve çok kişi gelip gittiği için evden Salim Güran’ın evine battaniye götürülmüşse bundan haberi olmadığını cevapladı.

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Narin Güran cinayetinde 9 şüpheli hakkında tutuklama talebi! Annenin ifadesi ortaya çıktı... Bakan Tunç'tan açıklama: Elde edilen bulgular var

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturmada 9 kişi tutuklama talebiyle, 3'ü adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edilirken, 10 şüpheli serbest bırakıldı. Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, CNN Türk yayınında tutuklama taleplerinin nedenlerini aktardı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Elde edilen bulgular var. Tüm bunlar değerlendirilecek. Şu aşamada katillerin kim ya da kimler olduğuna dair önemli veriler içeriyor. Teknik çalışma devam ediyor" ifadelerini kullandı. Narin Güran'ın gözaltına alınmayan tek amcası Erhan Güran CNN TÜRK'e konuştu. Erhan Güran, "Nevzat'la hiçbir sıkıntımız yoktu. Olaydan sonra camide geldi yanıma oturdu. 'Ben de ifadeye gitmişim Salim'in üzerinde durdular. Salim böyle bir insan değil, yapmaz dedim' diyordu. Bana Salim'i savunuyordu. Salim Güran'dan korkacağına alsaydı cesedi devlete teslim etseydi" diye konuştu. Öte yandan gözaltına alınan anne Yüksel Güran'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Anne Güran, "Narin beni ve amcayı kesinlikle görmedi" ifadelerini kullandı.

Salim Güran’ın aracında Narin’in DNA örneğinin bulunduğunun hatırlatılmasına karşılık Yüksel Güran, ailecek hiçbir zaman Salim Güran’ın aracına binmediklerini, Narin’in de kendilerinden ayrı hiçbir zaman binmediğini, sadece 14 Temmuz 2024 tarihinde bir nişan nedeniyle Narin’in birkaç kişiyle birlikte bindiğini ve arka koltukta oturduğunu anlattı.

Güran, Nevzat Bahtiyar’ın, Narin’in cansız bedenini Salim Güran’ın kendisine verdiğini beyan ettiğinin hatırlatılması üzerine, bundan haberi olmadığını, Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar’ın iyi arkadaş olduklarını, onları her zaman birlikte gördüğünü söyledi. Anne Y.G., amca Salim Güran ile ailece bir husumetlerinin olmadığını, kızına neden zarar verdiğini bilmediğini ifade etti.

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Anne Yüksel Güran'ın, bu ifadenin ardından "Kasten öldürme suçuna iştirak etmekten" tutuklanması talep edildi.