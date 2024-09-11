Narin'in anısına dağıtılan yemekte izdiham

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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni arama çalışmalarının 19'uncu gününde Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Güran'ın cinayeti ülkede infial oluştururken Adana'da da bir grup esnaf merkez Seyhan ilçesine bağlı Çakmak Caddesi'nde bir araya geldi.

HELVA VE DÖNER DAĞITILDI

Esnaf, yaklaşık 500 helva ve döneri vatandaşlara "Narin için dua edin. O bizim meleğimizdi" diyerek dağıttı. Dağıtım sırasında ise izdiham oluştu.

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“ALLAH MEKANINI CENNET EYLESİN”

Gazetecilere konuşan esnaftan Mehmet İkram Taş, “Bu olay bizleri çok üzdü. Narin için ne yapabiliriz diye düşündük ve onun hayrına helva ve döner dağıttık. Allah onun mekanını cennet eylesin. Bir daha böyle olaylar ülkemizde yaşanmasın” dedi.

“HELVA KAVURUP DAĞITTIK”

Esnaftan Ali Can Halme ise Narin için çok üzüldüklerini belirterek, “Böyle projelerimiz devam edecek. Narin başta olmak üzere aslında bütün öldürülen çocuklar için buradayız. Biz de helva kavurup dağıttık. Alan herkes bir dua etse yeter” diye konuştu.

Helva ve döner alan vatandaşlardan Metin Demir, “Allah bir daha böyle olayları yaşatmasın. Bunu yapan kişi insan olamaz” diyerek tepki gösterdi.