×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Narin'in anısına dağıtılan yemekte izdiham

Güncelleme Tarihi:

#Narin Güran#Narin#Adana
Narinin anısına dağıtılan yemekte izdiham
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2024 09:52

Adana'da bir grup esnaf, Diyarbakır'da öldürülen Narin'in anısına dua edip helva ve döner dağıttı. Dağıtım sırasında izdiham oluştu.

Haberin Devamı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni arama çalışmalarının 19'uncu gününde Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Güran'ın cinayeti ülkede infial oluştururken Adana'da da bir grup esnaf merkez Seyhan ilçesine bağlı Çakmak Caddesi'nde bir araya geldi.

Narinin anısına dağıtılan yemekte izdiham

HELVA VE DÖNER DAĞITILDI

Esnaf, yaklaşık 500 helva ve döneri vatandaşlara "Narin için dua edin. O bizim meleğimizdi" diyerek dağıttı. Dağıtım sırasında ise izdiham oluştu.

Narinin anısına dağıtılan yemekte izdiham

Haberin Devamı

“ALLAH MEKANINI CENNET EYLESİN”

Gazetecilere konuşan esnaftan Mehmet İkram Taş, “Bu olay bizleri çok üzdü. Narin için ne yapabiliriz diye düşündük ve onun hayrına helva ve döner dağıttık. Allah onun mekanını cennet eylesin. Bir daha böyle olaylar ülkemizde yaşanmasın” dedi. 

Narinin anısına dağıtılan yemekte izdiham

“HELVA KAVURUP DAĞITTIK”

Esnaftan Ali Can Halme ise Narin için çok üzüldüklerini belirterek, “Böyle projelerimiz devam edecek. Narin başta olmak üzere aslında bütün öldürülen çocuklar için buradayız. Biz de helva kavurup dağıttık. Alan herkes bir dua etse yeter” diye konuştu.
Helva ve döner alan vatandaşlardan Metin Demir, “Allah bir daha böyle olayları yaşatmasın. Bunu yapan kişi insan olamaz” diyerek tepki gösterdi.

Narinin anısına dağıtılan yemekte izdiham

Narinin anısına dağıtılan yemekte izdiham

Narinin anısına dağıtılan yemekte izdiham

Haberle ilgili daha fazlası:
#Narin Güran#Narin#Adana

BAKMADAN GEÇME!