Narin’in amcası gözaltında

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DİYARBAKIR’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta öğleden sonra, Kuran kursuna giden 8 yaşındaki Narin Güran, çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkânlarıyla arama yapmış, sonuç alınamayınca Narin’in babası Arif Güran, saat 20.00 sıralarında jandarma karakoluna giderek kızının kayıp olduğu ihbarında bulunmuştu. İhbarla bölgeye giden Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekât timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Sualtı Arama Kurtarma Timi’nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerden de arama - kurtarma ekipleri her yerde, didik didik Narin’i aradı. Ayrıca Narin’in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı.



Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı. Tüm Türkiye nefesini tutup beklerken, aramalar sonuç vermedi, Narin’den bir ize ulaşılamadı.



AMCANIN ARACINDAKİ DNA ÖRNEĞİ EŞLEŞTİ



Arama çalışmalarında 22 Ağustos’ta evlerine 3 kilometre mesafede, 28 Ağustos’ta ise 2 kilometre mesafede iki farklı çocuk terliği bulundu. Ancak her iki terliğin de ailesinin beyanıyla Narin Güran’a ait olmadığı belirlendi. Soruşturma kapsamında Narin Güran’ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin’e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakıldı. Soruşturma sürerken, bu kez Narin’in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi’nin muhtarı S.G. gözaltına alındı. Yapılan inceleme sonucu S.G.’nin aracındaki DNA örneği ile küçük kızın kıyafetlerindeki DNA örneği eşleştiği belirlendi.