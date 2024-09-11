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Narin’in ailesine neden başsağlığı dilemedi... Yerlikaya: Çok açık değil mi

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#Narin Güran#Mahinur Özdemir Göktaş#Ali Yerlikaya
Narin’in ailesine neden başsağlığı dilemedi... Yerlikaya: Çok açık değil mi
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2024 07:00

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’ın ölümüne ilişkin açıklama yaptı.

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Beştepe’deki Kabine toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Yerlikaya gazetecilerin “Sosyal medya paylaşımında ‘Başımız sağ olsun’ dediniz, aileye baş sağlığı dilemediniz” sorusuna “Narin kızımızın cansız bedeninin bulunduğunu kamuoyu ile paylaştım. Allah’tan rahmet diledim. Oldukça açık, yani daha fazla bir şey demeye gerek yok. Herkesin okuduğu zaman anladığı, hissettiği bir durum. Tekrar anlatmaya gerek var mı? İnşallah bir daha insanlığımızdan utanacağımız tablo ile karşı karşıya gelmeyiz” yanıtını verdi.

GÖKTAŞ: MÜDAHİLİZ

 Bakanlık olarak olaydan etkilenen çocuklar için sürecin en başından itibaren psikososyal destek hizmeti sağladıklarını vurgulayan Göktaş ise, konuyla ilgili adli soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekti: “Bakanlık olarak davaya müdahil olacağız. Hukuki süreci sonuna kadar takip edip Narin’i hayattan koparan kişi veya kişilerin en ağır cezayı almaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Olayın yaşandığı mahallede psikososyal destek çalışmalarını sürdürüyoruz.”

EN ACI PORTRE

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- Edirne’de yaşayan Azerbaycan uyruklu ressam Hatai Abdullayev, 8 yaşındaki Narin Güran’ın portresini duvara çizdi. “Derin üzüntü duyuyorum” diyen Abdullayev, daha önce de aynı duvara Mersin Tarsus’ta öldürülen Özgecan Aslan’ı resmetmişti.

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#Narin Güran#Mahinur Özdemir Göktaş#Ali Yerlikaya

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