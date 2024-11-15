Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki izlerin görüntüleri ortaya çıktı

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra öldürüldüğü ortaya çıkan Narin Güran (8) cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklu yargılanan ağabey Enes Güran’ın kolundaki ısırık izine ve göz çevresindeki morluklara dair görüntüler ortaya çıktı.

Cinayet davasının 7 Kasım’da başlayan duruşmasında sanık ve tanık ifadeleri dinlenirken, mahkeme heyeti davayı 26 Aralık’a erteledi. Bu önemli duruşmaya kısa bir süre kala, dikkat çeken görüntüler yeniden tartışma yarattı. Söz konusu görüntülerin dava sürecinde delil olarak incelendiği bildirildi.

7 Kasım'daki duruşmada Diyarbakır Barosu avukatlarından Aydın Özdemir'in kolunu nasıl ısırdığını sorması üzerine Enes Güran, kolunu nasıl ısırdığını göstermişti.

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Kolundaki ısırık izinin halen görüldüğünü belirten Güran, sırtındaki izlerin Nevzat Bahtiyar'ın ahırına gittiklerinde oradaki çivi ve tahtalardan kaynaklandığını, bu izlerin mısır tarlasında olmadığını öne sürdü.

"Narin'in öldürüldüğünü cezaevinde öğrendim. Narin'in ölümünü duyunca şok oldum." diyen Güran, "Cezaevinde başımı sürekli duvarlara vurduğumu, yüzüme tokat attığımı siz gördünüz mü?" dedi.

Davanın en önemli delillerinden biri olan o görüntüleri Adli Tıp Uzmanı Mehmet Görgülü, CNN TÜRK canlı yayınında değerlendirdi:

Narin kızımız 8 yaşında onun çene boyutları zaten belli. Enes'in çene boyutları belli. Annenin ve Enes'in diş izleri alındı. Buradaki ısırık izi silinmeye başlamış. Isırıldıktan bir müddet sonra inceleme yapıldığı için mevcut olan ısırık izlerinde bir gerileme söz konusu, iyileşme söz konusu. Kimliklendirmeyi tam olarak yapamamışlar.

Alınan ölçülerde bir uyum tespit edebilselerdi bu kişilerden kime ait olabileceği söylenebilirdi. Görebildiğim kadarıyla izde bir gerileme var. Dolayısıyla burada kimliklendirme dediğimiz olayın ortaya konması zor gibi görünüyor. Kaldı ki Adli Tıp Kurumu'ndaki arkadaşlarımız da bu konuda çok tecrübelidir. Eğer alınan ölçülerle bir uyum tespit etselerdi bunu mutlaka rapor ederlerdi.