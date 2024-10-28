Narin'in ağabeyi Baran Güran'dan dikkat çeken paylaşımlar... Paylaştıktan 45 dakika sonra sildi

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti ile ilgili 12 kişi tutuklanmıştı. Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacağı davanın ilk duruşması 7 Kasım'da. Tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

BARAN GÜRAN'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIMLAR

Baran Güran, tutuklu annesi Yüksel Güran, kardeşi Enes Güran ve Narin'in yer aldığı 3 ayrı paylaşımı 45 dakika sonra sildi.

Güran ilk paylaşımında annesini özlediğini belirterek, "Bırak onlar ne diyorsa söylesinler, canım annem senin evladını kimse yıkamaz, çok özledim. Dünyaya yeniden gelsem yine senin evladın olmak isterdim. Canım annem." ifadelerini kullandı.

Baran Güran, ikinci paylaşımda hakkında müebbet hapis cezası istenen 15 yaşındaki kardeşi Enes Güran'ın fotoğrafı paylaşarak "Sana iftira atanlar utansın aslanım. Senin başın hep böyle dik olacak." diye yazdı.



Son paylaşımında öldürülen kardeşi Narin ile fotoğrafına not yazan Baran Güran, "Saçının teline zarar gelse dünyayı yıkacak annesine, abilerine "katil" dediniz. Ben sizleri Allah'a havale ediyorum." dedi.



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CNN TÜRK İSTANBUL HABER MÜDÜRÜ ULUDAĞ: SAVCILIK MAKAMI NEDEN İFTİRA ATSIN

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, Baran Güran'ın paylaşımlarıyla ilgili canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

Baran Güran, Narin'in büyük ağabeyi. Aslında soruşturma kapsamında Narin'in ilk kaybolduğunu 112'yi arayıp bilgilendiren kişi. Kafa karıştıran bir paylaşım yapmış. Annesini paylaşıp, 'Bırak onlar ne diyorsa söylesinler canım annem senin evladını kimse yıkamaz, çok özledim' demiş. Annesine diyor ki; sana güveniyorum. İlginç burada Narin'le de ilgili bir paylaşım yapmış; 'Saçının teline zarar gelse dünyayı yıkacak annesine abilerine katil dediniz ben sizleri Allah'a havale ediyorum' diyor. Burada soruşturmayı yürüten savcılara diyor. Narin'in en son görüldüğü yer evinin olduğu yer. Peki evde kimler var, Yüksel Güran, Enes Güran, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar. Savcılık cinayet orada onların gözetiminde işlendi diyor. Olay yerinde 4 kişi var. İçlerinden bir kişi Narin'i katletti.

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Güran ailesi en başından beri soruşturmayı manipüle ediyor. Narin'in katledildiği süreçte ne olduğunu Güran ailesi biliyor. Ağabey Baran Güran şu paylaşımları yapmak yerine aile içinde neler döndü, neden bir infaz kararı alındı bununla ilgili annesine amcasına sormalı. Savcılık diyor ki Güran ailesi Narin kaybolduğundan beri soruşturmayı sekteye uğrattı diyor. Aile içerisine bir manipülasyon olduğunu görebiliyoruz. 4 kişi evde. HTS kayıtlarına göre amca ahıra gidiyor eve gidiyor sonra evin bir odasına gidiyor. Önemli deliller var.

İftirayı kim atıyor şu an, iftira atanlar kimler? Eğer iftira olduğunu düşünüyorsa, adalet mercii atıyor. Bunu iddia eden savcılık makamı. Savcılık makamı neden iftira atsın. Olay faili meçhul değil, çünkü olay yerinde 4 kişi var."