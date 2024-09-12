Narin'in abisi Enes Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Kolumdaki izi üzüntüden yaptım

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Narin'in abisi Enes Güran'ın ifadesi ortaya çıktı. Gelişmenin detaylarını CNN Türk'te Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ile Gece Görüşü programında CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ aktardı. Enes Güran kardeşinin kaybolduğu haberini 19.11'de annesinin 'Narin yemeğe gelmedi' sözleri ile öğrendiğini iddia etti. Enes Güran daha önce de iddia ettiği gibi kolundaki ısırık izini üzüntüden kendisinin yaptığını söyledi. Güran'ın ifadesi şöyle:

Ben aslında Malatya'da yaşıyorum. Ağabeyim askere gidecek diye köye geldim. Geç saatte geldim. Sabah kahvaltı yaptık. Narin öğlen camiye gitmek üzere ayrıldı. Ben de çok yorgundum uyudum. Bir ara bir arkadaşım aradı, yarı uykulu konuştum tekrar uyudum. 16.00'a kadar uyudum.

'KARDEŞİMİ ÇOK SEVERDİM'

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Dışarı çıktım. Akşama eve geldiğimde 19.11'de annem Narin nerede dedi. Bilmiyorum dedim. 16.00'da uyandığımda annem evdeydi, yanında komşumuz vardı. Ama annemin kaçta eve geldiğini uyuduğum için hatırlamıyorum. Ben kardeşimi çok severdim. Kimse ile husumetimiz yok. Kimin neden böyle bir eylemde bulunacağını anlamıyorum.

'NEVZAT GÜÇSÜZ VE SÖNÜK BİR KİŞİLİK'

Kardeşim Narin'i Nevzat bıraktıysa, bunu ancak birinin tehdit ve para ile yaptırılacağını düşünüyorum. Çünkü Nevzat ekonomik olarak güçsüz ve sönük bir kişiliktir. Kendisine böyle bir olayda para için tehdit edilse yapabilir, ya da korkarak yapmış olabilir. Narin'i arama çalışmalarında Nevzat sadece bir kez yanımıza geldi. Salim Güran, Nevzat'ı tehdit ettiyse, Nevzat buna karşı koyamayacak kadar korkak bir insandır.

'GÖZÜMDEKİ MORLUKLAR MISIR KOÇANLARINDAN'

Narin'i ararken mısır koçanları her yerimize çarpıyordu. Sonra hastaneden bize bir çocuk olduğu haberi geldi gidip baktık, Narin olmadığını gördük. Döndükten sonra olaylara üzüntüden kendime yumruk attım. Sonra adli tıpa götürüldüğümde küçük çizikler de olduğunu fark edince, mısır koçanları tarafından olabileceğini fark ettim.