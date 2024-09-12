Narin’e nasıl kıydılar... Sırrı ‘dedektif böcekler’ çözecek

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KAYBOLDUKTAN 19 gün sonra derede cesedi bir çuval içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın Diyarbakır’da yapılan otopsisinden alınan numunelerden bazıları İstanbul’daki Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti. Gelen numuneler arasında boğaz bölgesindeki “Hyoid kemik” de var. Bu kemik boyuna dışardan fiziki bir müdahale ve elle boğulmayı tespit etmek için en önemli verileri sağlıyor. Elle boğulma gibi cinayet vakalarında son tespitler bu kemik üzerinden çıkıyor. Çok hassas olduğu için de üzerindeki dokuları temizlemek için ameliyat bıçağı veya başka bir alet kullanılmıyor.

BOĞULMA VARSA...

Kemikleri Adli Tıp Kurumu’nda özel kuvözlerde muhafaza edilen “Dermestes Maculatus” adlı böcekler temizliyor. Narin’den alınan örnekler şimdi Kemik İnceleme Şubesi’nde bu araştırma için ayrılmış kuvöze bırakıldı. Böcekler kemiğin üzerindeki dokuyu temizlemeye başladı. Bu doku temizlendiğinde en küçük iz bile tespit edilebilecek ve böylece boyuna dış müdahale olup olmadığı ve ölüme de böyle bir müdahalenin sebep olup olmadığı ortaya çıkacak.

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Hürriyet geçen yıl bu incelemelerin yapıldığı bölümleri haberleştirmişti.

NARİN KAYBOLDUĞU GÜN ÖLDÜRÜLMÜŞ

NARİN’in ölümüne dair ilk somut tespitlerden biri soruşturmayı yürüten savcılığa ulaştı. Cansız bedende bulunan böcek ve larvalar üzerinden yapılan incelemeye göre Narin kaybolduğu 21 Ağustos günü öldü.

Soruşturmayı yürüten savcılık Narin’in kesin ölüm sebebiyle nasıl ve ne zaman öldürüldüğünün belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor istemişti. Narin’in Diyarbakır’da yapılan otopsisinin ardından detaylı raporun hazırlanması için süreç devam ediyor. Bu kapsamda ilk tespit savcılığa ulaştı. Rapora göre Adli Tıp Kurumu’nun Morg İhtisas Dairesi uzmanları Narin’in cesedinde bulunan böcek ve larvalar üzerinden yapılan “adli entomoloji” incelemesi yaptı. Bu incelemenin sonucunda Narin kaybolduğu 21 Ağustos günü öldüğünün değerlendirildiği belirtildi. Raporda herhangi bir saat bilgisi veya zaman detayı da yer almadı.