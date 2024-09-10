Narin’e acı veda

Haberin Devamı

Narin dün köyünde toprağa verilirken törene Vali Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün de katıldı.

Cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Celal Büyük, “Sözün bittiği yerdeyiz. İnsanlığımızdan, vicdanımızdan utandığımız bir gündeyiz. Burada musallada yatan bizim vicdanımızdır, insanlığımızdır” dedi. DHA Diyarbakır Temsilcisi Emrah Kızıl, cenaze izlenimlerini “Başta derin bir sessizlik vardı, ancak Narin’in cenazesinin gelmesiyle ağıtlar yakılmaya başladı. Anne, baba ve iki ağabeyinin gözaltında olması nedeniyle İstanbul’dan gelen büyük ağabey Baran’ın omuzlarında hem tabut hem de tek başına kalmışlığın vermiş olduğu ağır bir yük vardı. Kadınların ağıtları eşliğinde günlerce kendisini arayan bazı askerlerin de omuzlarında taşınarak kendi köyüne götürülüp defnedildi. Herkesin kızı ‘Narin’dir. Ama Narin 19 gündür bir ailenin değil Türkiye’nin kızıydı” diye anlattı.

Haberin Devamı

AĞABEYİ CENAZEDE

İstanbul’dan gelen ağabeyi Baran Güran, Narin’in cenazesini gözyaşları içinde teslim alıp son yolculuğuna uğurladı.