Narin ve Sıla’nın katilleri bugün mahkemeye çıkıyor... Kritik gün

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DİYARBAKIR’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19’uncu gününde dere yatağında çuvalda, üstü 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklanan 12 kişiden 4’ü hakkında Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin’e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında, ‘iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Davanın ilk duruşması, 7 Kasım’da görüldü. 3 gün süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, ara kararını açıklayarak, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 26 Aralık’a erteledi.

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3 TANIK DİNLENECEK

İkinci duruşma için alınan ek kararda, sanık avukatlarının celse arasındaki talepleri doğrultusunda 1’i tutuklu 3 kişinin tanık sıfatıyla dinlenilmesine karar verildi. Mahkeme tarafından verilen kararda, amca Erhan Güran ve çoban A.A.’nın (33) duruşmaya zorla getirilmesi, amca Salim Güran’ın işçisi tutuklu şüpheli 15 yaşındaki suça sürüklenen çocuk R.A.’nın ise cezaevinden celbi için karar verildi. Mahkeme dosyasına giren görüntülerde, amca Erhan Güran ile evinde yapılan toplantıda sorular sorup, daha sonra gönderdikleri çoban A.A.’nın görüntüleri ortaya çıkmıştı. Amca Salim Güran’ın işçisi R.A. ise ilk duruşmada ‘Tanıklık yapmak istemiyorum’ deyince, salondan çıkarılmıştı.





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Karar çıkması beklenen duruşma öncesi mahkeme salonu ve adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınacak.

AİLE TOPLANTISI İNCELENDİ

- NARİN Güran’ın cansız bedeninin bulunmasından 1 gün önce amca Erhan Güran’ın evinin önünde yapılan toplantıdaki Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı görüntü Ulusal Kriminal Büro tarafından incelenerek, hazırlanan bilirkişi raporu da mahkemeye gönderildi.

YARGILAMASI KAPALI YAPILACAK

TEKİRDAĞ Malkara’da yaşayan Bakiye Yeniçeri (29), 2 yaşındaki kızı Sıla’yı 2 Ağustos’ta devlet hastanesine götürdü. Annesi, Sıla bebeğin düştüğünü söyledi. Muayene edilen Sıla, evine gönderildi. Annesi, 8 Eylül akşamı baygın haldeki Sıla’yı yeniden hastaneye götürdü. Doktorlar, darp izlerini görünce durumu polise bildirdi. Durumu ağır olan Sıla, Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Sıla’nın beyin kanaması geçirdiği belirlendi ve ameliyata alındı. Tekirdağ Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemede minik kızın cinsel istismara uğradığı da belirlendi. Bakiye Yeniçeri’nin de aralarında olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada Bakiye Yeniçeri, birlikte yaşadığı Sanlı Ö. (57), komşusu Kani A. (32) ile onun çocukları G.K. (14) ve K.A. (13) tutuklandı. Çocuk yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Sıla, 7 Ekim’de 1 aylık yaşam savaşını kaybetti.

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Tutuklu sanıklardan Kani A., geçen günlerde tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Sıla bebek hakkındaki soruşturma Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanıp davanın açılması amacıyla fezleke Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Başsavcılık, Bakiye Yeniçeri, Sanlı Ö., Kani A. ile G.K. ve K.A. için 2 ayrı iddianame hazırladı.

Sıla bebeğin annesi Bakiye Yeniçeri’nin 3 suçtan cezalandırılması talep edildi.

ANNEYE 67 YIL İSTENDİ

İddianamede anne Bakiye Yeniçeri için ‘ihmali davranışla kasten insan öldürme’, ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’, ‘aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali’ suçlarından toplam 67 yıl hapis cezası talep edildi. Sanlı Ö. hakkında, ‘suçu bildirmeme, gizleme’ suçundan 1 yıl 6 ay, komşu Kani A. için ise ‘çocuğun cinsel istismarı’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 28 yıl 6 ay hapis cezası talep edildi.

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Suça sürüklenen çocuklar G.K. ve K.A. için hazırlanan iddianame ise Tekirdağ 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianamede ise G.K. için, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından toplam 66 yıl, K.A. hakkında da ‘nitelikli cinsel istismar’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 48 yıl ile ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Hazırlanan 2 ayrı iddianame Tekirdağ 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde birleştirildi.

‘BİZDEN ADALET BEKLİYOR’

Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, “Yetişkinler ile suça sürüklenmiş çocukların yargılanması bir arada olacağından CMK 185’inci maddesi gereğince duruşmalar kapalı yapılacak. Yani sanıklar, müdafiler ve avukatlar dışında salonda bir izleyicinin ve dinleyicinin bulunmaması gerekiyor” dedi.

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Yargılamadan adil bir sonuç çıkmasını beklediklerini söyleyen Gürcün, “Sıla bebek bizden adalet bekliyor. Biz de bir hukukçu olarak elimizden geleni sarf edeceğiz” ifadelerini kullandı.