Narin ve Sıla bebeğin ardından risk altındaki çocuklara veri tabanı

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TAM adıyla görevi, “Çocukların Her Türlü Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunarak Akıl, Ruh Ve Beden Sağlıklarının Gelişimi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi” olan Meclis Araştırma Komisyonu, 4 aylık çalışmanın sonucunda devlet kurumları ve toplum kesimlerine yönelik önlemler raporu hazırlıyor. Komisyon, raporunu gelecek ay Meclis Başkanlığı’na sunacak. Meclis komisyonları, Anayasa ile TBMM İçtüzüğü’nde çizilen çerçeve ve kuvvetler ayrılığı nedeniyle yargıdaki dosyalarla ilgili görüş belirtemiyor. Bu nedenle taslak raporda, Narin Güran ile Sıla bebek olaylarına değinilmekle birlikte özellikle katiller ve yargı kararlarıyla ilgili özel bir değerlendirme yapılmadı.

RİSK ANALİZİ YAPILACAK

Taslaktaki tavsiyelere göre komisyon, halkın vicdanını yaralayan bu tür dramatik olaylar meydana gelmeden önlem alınmasına yönelik “risk analizleri” yapılmasını istiyor. Çocuklara yönelik ihmal, istismar ve olası saldırıları henüz gerçekleşmeden önleyecek “risk algoritması oluşturulması” ve erken uyarı sistemiyle “aile, bakanlık, eğitimciler ve kolluk güçlerini” kapsayan multidisipliner yaklaşımların uygulanmasını isteyecek. Bununla risk altındaki çocukların erken dönemde tespit edilmesi ve koruyucu hizmetlerin harekete geçirilmesi amacıyla veri tabanı oluşturulması hedefleniyor.

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İNTERNETE GÜVENLİK DUVARI

Taslak raporda, ilk ve ortaöğretim müfredatının çocuklarla ilgili hassasiyetler açısından sürekli güncellenmesi; okullar, yurt, kreş, park, oyun bahçesi, internet ve oyun salonu, çocukların yoğun bulunduğu yerlerde cinsel suçlardan, uyuşturucu, müstehcenlik ve fuhuş suçlarından sicilli kişilerin çalıştırılmaması önerildi. Taslak raporda ayrıca, “Dijital dünyadaki şiddet, ihmal ve istismarın önlenebilmesi amacıyla dijital medya okuryazarlığı, siber şiddet, bilinçli internet kullanımı, siber zorbalığa karşı eğitimler; TV ve dijital platformlarda güvenlik duvarlarının zorunlu hale getirilmesi” gibi önerilere de yer verildi.

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5 ÇOCUKTAN 1’İ TANIK

- KOMİSYONDA konuşan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Ulukol, “Aile içi şiddet çok ciddi bir sorun Türkiye’de. Çocukların yaklaşık yüzde 20’si aile içi şiddete tanık oluyor ve en az kendisine uygulanan şiddet gibi etkileniyor. Dünyada hiçbir coğrafya, hiçbir grup, hiçbir din ya da dini yapı, birbirinden daha korunaklı, daha güvenilir değil. Çünkü insanın olduğu yerde şiddet var” dedi.