Narin ne gördü! İtirafçının yeni ifadesi yine şüphe yarattı

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Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Küçük kızın cesedini sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, olay gününü son ifadesinde şöyle anlattı: “Narin’in evinin bahçesinden muhtar bana seslendi. ‘Hazırlan seninle acil işim var. Beni bekle’ dedi. Arabası ile geldi.

Ağacın altında kimsenin görmediği bir nokta vardı. Narin’in koltuktaki cenazesini aldı, “Arif’in kızını öldürdüm’ dedi. Battaniyeden çıkartıp benim arabama koyduk. Daha sonra aracı evimin önüne götürdüm. Narin’in cesedini bir çuvala koydum. Eğertutmaz Deresi’ne götürdüm. Tavşantepe Mahallesi’nde Narin’in annesi Yüksel ve amcasının eşi Maşallah ile ilişkilerinin olduğu konuşuluyordu. Benim tahminim Salim’in bu 2 kadından biriyle yaşadığı ilişkiyi Narin’in görmesi üzerine bunu anlatması durumunda toplumda dışlanacağı, itibarsızlaşacağından dolayı Narin’i öldürmek istemiş olabilir. Salim Güran’ın beni çağırdığı nokta ahır olarak kullandığı yerin yanıydı. Ahırın bölgesinde cinsel ilişki yaşanmış olabilir. Terlikleriyle birlikte Narin’in yanıma getirilmesinden olay yeri dışında öldürüldüğünü düşünüyorum.”

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ANNEYE AMCAYLA İLİŞKİSİ SORULDU

Savcının tutuklama istediği anne Yüksel Güran’a ise sorgusunda, “Narin’i sizle Salim’in ilişkisine denk gelmesi nedeniyle mi öldürdünüz?” sorusu yöneltildi. Anne iddiayı kesinlikle reddetti. Anne, kendisine yöneltilen bir diğer soru olan “Eylemi siz gerçekleştirmediyseniz kimin gerçekleştirdiğini düşünüyorsunuz” sorusuna ise “Şüphelendiğim kimse yoktur” cevabını verdi.

2 KİŞİ ÖLDÜRME 7 KİŞİ GİZLEME

Narin’in katledilmesi ile ilgili adliyedeki ifade işlemlerinin ardından 3’ü adli kontrolle toplam 13 kişi serbest bırakılırken 9 kişi tutuklama isteğiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden Narin’in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran’ın ‘Kasten öldürme suçuna iştirak etmek’ suçundan, amca Fuat Güran’ın ‘Suç delillerini yok etmek’, kuzeni Muhammet Kaya, yengesi Maşallah Güran ile kızı Birsen Güran, halasının eşi Mehmet Şevket Kaya, tutuklu amca Salim Güran’ın işçileri Mehmet Selim Atasoy ve Ramazan Atasoy’un da ‘Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek’ suçlamasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiler.

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AİLEDEN AÇIKLAMA

DIŞ GÜÇLERİN OYUNU BU

GÜRAN Ailesi ortaya atılan iddialar ile ilgili yazılı basın açıklaması yaptı. Siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarından olayın siyasi malzeme haline getirilmemesi istenilen açıklamada özetle şöyle denildi: “Aile fertlerimizin kendi kızlarımızı öldürmelerini tahayyül edemiyoruz, ancak böyle bir durum varsa bile bir kişi yüzünden koca bir ailenin karalanmasını birtakım dış güçler ve onların yerli uzantılarına bağlamaktayız. Aile fertlerimizin bir kısmının yaşadığı Tavşantepe Mahallesi’nin stratejik ve coğrafi konumu da ayrı bir etkendir. Devletimize bağlı tüm güçlerin bu oyuna gelmemelerini istirham ederiz. Maalesef bazı muhafazakâr yazarlar dahi hiç inceleme yapmadan aileyi vatan düşmanlığı ile itham etmektedirler. Sadece ailenin çok küçük bir kısmının yaşadığı, olayın vuku bulduğu Tavşantepe Mahallesi’nde yapılan seçim sonuçlarını tetkik ederlerse bu beyanları nedeniyle mahcup olacaklardır. Seçim neticeleri de ailenin iddia edildiği gibi diktatör olmadığının en büyük ispatıdır. Şu an olayın sıcaklığı devam etmekte olup, olaylar açığa çıktığında fail veya failler bulunduğunda iftiralar atarak kişilik haklarımıza saldırılar yapan kişi ve kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır. Maddi ve manevi tazminat haklarımızı mahfuz tutmaktayız. Bu süreçte hakikatin tezahürü için uğraşan tüm devlet büyüklerimize, bunca baskılara rağmen bizim suçsuzluğumuza inanarak bizden desteklerini esirgemeyen dostlarımıza teşekkürü bir borç biliriz. Devlet yetkilileri dışında yapılan hiçbir açıklamaya da itibar edilmemesini önemle arz ederiz.”

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İŞTE AMCANIN O GÜN TAM 5 KEZ ARADIĞI KUZENİ

Narin’in tutuklu amcası Salim Güran’ın yeğeninin kaybolduğu 21 Ağustos’ta saat 16.43’ten sonra 5 kez aradığı Antalya’da tatil yapan kuzeni Mehmet Şerif Güran (44) konuştu: “Salim amcamın oğlu. Ben Antalya-Kemer’de ailemle tatil yapıyordum. İlk aramayı saat 16.43’te yaptı. Köydeki pamuk tarlamın kurtlandığını söyledi. Saat 16.55’te tarladan fotoğraf atıp ‘İlaçlama yapayım mı?’ diye sordu. Sesi çok rahattı. Hiçbir titreme ya da tedirginlik hissetmedim. Sesinde panik hali yoktu. Farklı bir şey de söylemedi. Hatta tatilde olduğum için ‘Tatil nasıl gidiyor?’ diye de takıldı.” Salim Güran’ın olay günü yolladığı fotoğrafları emniyet birimlerine teslim ettiğini söyleyen Mehmet Şerif Güran ceset bulunduktan sonra da Diyarbakır’a döndüğünü belirtti. Güran, “Böyle bir şey yapmasını beklemezdim desem onu korumuş gibi oluyor. Köydeki herkese bu tutum yüklendi. Gerçeği yargı ortaya çıkaracak” dedi. Soruşturma birimlerinin, amcanın hedef şaşırtmak için kuzeniyle irtibata geçtiği üzerinde durduğu bildirildi.

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ÖNEMLİ BULGU VE DELİLLER VAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmayla ilgili şu bilgileri verdi: “Toplanan deliller var, alınan ifadeler var, Adli Tıp Kurumumuzun incelemeye aldığı bulgular var. Elde edilen araçlardan alınan kimyasal veriler var. Tüm bunlar, hepsi değerlendirilecek. Elde edilen bulgular şu aşamada katillerin kim ya da kimler olduğuna yönelik önemli veriler içeriyor. 2 hafta sürecek bir inceleme... Bu patolojik, biyolojik ve kimyasal verilerin özellikle değerlendirilmesi belli bir zaman içerisinde gerçekleşiyor. Narin evladımızı katledenleri yargı önüne çıkarmamız lazım, bu bizim boynumuzun borcu. Dolayısıyla yargı huzurunda da bunların kanunumuzun gerektirdiği en ağır cezaya çarptırılması lazım.



ENSARİOĞLU’NUN SÖZLERİ

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Bakan Tunç, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili sözlerinin sorulması üzerine, “Galip Bey basın mensuplarına açıkladı, burada dosyanın gizliliğine vurgu yaptı. Tabii o dosyanın gizliliğine vurgu yapan kısmı çıkarıldığında konu bağlamından kopmuş oluyor. Çok hassas bir konu. Yanlış anlamalara sebep olan cümleler kurmamamız gerekiyor. Bu konuda özellikle herkesin hassas olması lazım. Bizim derdimiz önce Narin’in naaşına ulaşmaktı, ulaştık. Eğer ulaşılamasaydı toplumda birilerinin neler yapacağını da daha ilk günden görmüştük. Belki de onlar, o sokaklarda gösteriler başlatan kişiler, eğer naaşına ulaşılamamış olsaydı çok daha farklı birtakım girişimlerde bulunacaklardı, bunlar doğru değil” dedi.

ZANLILAR ADLİYEDE

Adliyeye sevk edilen 22 şüpheli şöyle: Baba Arif Güran (44), anne Yüksel Güran (44), kolunda bulunan ısırık izi nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakılan ağabey Enes Güran (18), amcalar Ö.F.G. (29), B.G. (37), F.G. (42), K.G. (31), M.G. (40), H.İ.G., amca oğulları U.G. (24) ve O.G. (23), amca kızları M.G. (15) ve B.G. (19), kuzeninin oğlu D.G. (22), yengeler M.G. (46) ve M.G. (39), hala A.K. (40), enişte M.Ş., Salim Güran’ın işçileri Ö.Y. ve M.S. (40) ile işçinin 15 yaşındaki oğlu M.K. (23).