Narin itirafçısından yeni ifade: Amca boğdu ben sakladım

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İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) haberine göre tutuklu 12 kişi arasında bulunan Nevzat Bahtiyar, cezaevi yönetimine yazdığı dilekçeyle yeniden ifade vermek istediğini bildirdi. Yoğun güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Adliyesi’ne götürülen Bahtiyar, Narin’in cinayetini yürüten savcılar tarafından 4 saat sorgulandı. Bahtiyar, amca Salim Güran’ın Narin’in annesi Yüksel Güran ile cinsel ilişki yaşadığını, onları gördüğü için Narin’i boğarak öldürdüğünü kendisine anlattığını iddia etti. Bahtiyar, şunları söyledi:

‘AĞZINDA KÖPÜK VARDI’

“Salim Güran ile Narin’lerin evine gittik. Evde hiç kimseyi görmedim. Herhangi bir ses de duymadığım için odalarda kimsenin olup olmadığını bilmiyorum. Salim beni solda bulunan odalardan birine götürdüğünde Narin’in yerde hareketsiz yattığını gördüm. Narin’in ağzında köpük vardı. Salim bana, ‘Yüksel’le birlikte olduğumuzu gördüğü için bu kızı ben öldürdüm. Artık sen de benim suç ortağımsın. Bu olaya tanık olduğun için bu cesedi yok edeceksin. Yoksa senin oğlunu gittiği futbol okulundan aldırır, kafasına sıktırırım. Bunu yok et ve sonrasında da sana 200 bin lira vereceğim’ dedi.”

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CESEDİ ALIP GİTTİM

Salim Güran’ın Narin’in cesedini battaniyenin içine bıraktığını öne süren Bahtiyar, cesedi kucağına aldıktan sonra evden ayrıldığını söyledi. Kapı önünde Narin’in terlikleri olduğunu söyleyen Bahtiyar, Salim Güran’ın söylemesi üzerine onları da alıp battaniyenin içine koyduktan sonra aracına bırakmak için evine doğru gittiğini, ilk önce kendisine ait ahıra pencereden cesedi bıraktığını dile getirdi.

ANNESİ AĞLIYORDU

Ardından ahırdaki çuvalı aceleyle cesedin başından geçirdiğini anlatan Nevzat Bahtiyar, çuvalı bağlamadan, cesedi kendi aracının arka koltuk paspasına bıraktığını ve battaniyeyi de arkadan aracıyla gelen Salim’e verdiğini öne sürdü. “Salim battaniyeyi kendi aracına bıraktı. Bana da, ‘Cesedi gerekirse parçala, sonra da Eğertutmaz Deresi’ne at’ dedi. Bu sırada yukarı doğru baktığımda Narin’in annesi Yüksel’in yüzünü ellerinin arasına alarak ağlayarak baktığını gördüm. Cesedi Eğertutmaz Deresi’ne götürdüm ve daha önce yer gösterme yaptığım yere bıraktım. Üzerine de dikkat çekmemesi için büyük bir taş bıraktım” diye konuşan Nevzat Bahtiyar ifadesinin ardından tekrar tutuklu bulunduğu cezaevine gönderildi.