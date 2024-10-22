Narin iddianamesi tamamlandı! 4 kişiye müebbet hapis talebi

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Diyarbakır Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan ve 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 şüpheli hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan 12 sayfalık iddianamede, tutuklu şüpheliler amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında ‘iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

AİLE KARARIYLA CİNAYET

İddianamede, Narin Güran soruşturmasının ‘kayıp çocuk vakası’ olarak başladığı ancak araştırmalar derinleştikçe, ailenin şüpheleri Suriyeli kişilere yönlendirme çabası, jandarma personelini sessizce dinlemeleri, dikkat dağıtmak için yangın çıkarmaları, olay gününe ait konuşma, mesaj ve WhatsApp kayıtlarını sildiklerinin farkedilmesi üzerine olayın aile tarafından gerçekleştirilen bir cinayet olabileceği yönünde çalışmaların ilerletildiği belirtildi.

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BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

İddianamede Narin’in otopsi raporunda boğularak öldürüldüğünün ortaya çıktığı vurgulanarak “Çocuğun ölümünün ‘Ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana gelmiş olduğu’ hususu oy birliğiyle mütalaa edilmiştir” denildi.

YÜKSEL’LE BİZİ GÖRDÜ

Sanık ifadelerine de yer verilen iddianamede Narin’in cesedini Eğertutmaz Deresi’ne gömen Nevzat Bahtiyar’ın “Eve girdiğimizde Salim beni solda bulunan odalardan birine götürdüğünde Narin’in yerde hareketsiz yatar vaziyette olduğunu gördüm. Hatırladığım kadarıyla Narin’in ağzında köpük şeklinde sıvı vardı. Salim ‘Yüksel ile birlikte olduğumuzu kız gördüğü için bu kızı ben öldürdüm. Artık sen de benim suç ortağımsın, bu olaya tanık oldun dolayısıyla bunu yok edeceksin, yoksa senin oğlunu gittiği futbol okulundan aldırırım ve kafasına sıktırırım’ diyerek beni tehdit ettiği için olayda yer aldım.” şeklindeki ifadesine yer verildi.



GÖMÜLDÜĞÜ YERE GİTMİŞ

İddianamede ayrıca amca Salim Güran’ın Eğertutmaz Deresi’ni gören kamera kayıtlarının incelenmesi ve HTS analiz raporu sonucunda olay günü saat 22.48’de aracıyla cesedin bulunduğu alanda durduğu, saat 22.55 sıralarında ise dönüşe geçtiğinin de net bir şekilde tespit edildiği vurgulandı. İddianamede, böylece amcanın cesedin bırakıldığı yeri bildiği ve olay günü kontrol amaçlı gittiğinin açıkça anlaşıldığı kaydedildi.

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ÖLDÜĞÜNDEN EMİNDİ

İddianamede çalışmaların devam ettiği 2 Eylül’de Narin’in annesi Yüksel Güran ile kadın jandarma personeli arasında geçen diyaloğa da yer verilerek “Henüz Narin bulunamamış olmasına rağmen kızının öldüğünden adeta emin olduğu, kızına üzülmekle birlikte oğlu Enes’i koruma çabası içinde olduğu, tedirgin davranışlar sergilediği ve ‘Narin’in bulunmasını istiyorum, oğlum Enes için ne yapabilirim?’ şeklinde söylemlerde bulunduğu tutanak altına alınmıştır” denildi.

CİNAYET SAATİNDE AYNI EVDE

HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre olay anında şüphelilerin aynı evde olduğu tespitine yer verilen iddianamede, şunlar kaydedildi: “Dosya kapsamında bulunan HTS analiz raporları, dar alan baz çalışmasına ilişkin bilirkişi raporu dikkate alındığında tüm şüphelilerinin ikamette bulunduğunun net bir biçimde ortaya konulması, zaman ve mekân birliği içerisinde olan şüphelilerin fikir ve eylem birlikteliği içerisinde iştirak iradesiyle hareket ederek öldürme eylemi üzerinde ortak hakimiyet kurarak belirlenemeyen bir sebep ve saikle Narin Güran’ı boğmak suretiyle öldürdükleri ve üzerilerine atılı suçu müşterek fail olarak işledikleri hususunda yeterli şüphenin oluştuğu kanaatine varılmıştır.”