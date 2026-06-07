Narin Güran'ın köyünde sandığa gidildi: Tek aday var | Aralarında İstanbul'un da olduğu bazı illerde seçim yapılıyor

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Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yargılanan dönemin muhtarı Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay 1. Ceza Dairesince onandı.

Hukuki sürecin tamamlanmasının ardından Güran'ın muhtarlık görevinin düşürülmesi üzerine Yüksek Seçim Kurulu kararı doğrultusunda mahallede ara seçim yapılması kararlaştırıldı.

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TEK ADAY VAR

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234 seçmenin bulunduğu mahallede, Salim Güran'ın tutukluluk sürecinde yerine geçici olarak görevlendirilen birinci aza Murat Kaya, muhtarlık için tek aday olarak başvuruda bulundu.

Gözden Kaçmasın Üç ilde mini seçim yarışı… 10 bin kişi sandık başında Haberi görüntüle

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Tavşantepe İlkokulu'nda kurulan sandıklarda 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00'de sona erecek. Mahallede jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Narin Güran'ın kaybolmasının ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 2 Eylül 2024'te tutuklanan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı amca Salim Güran, Bağlar Kaymakamlığı İlçe İdare Kurulu kararıyla tutukluğu nedeniyle muhtarlık görevinden uzaklaştırılmış, yerine geçici olarak birinci aza görevlendirilmişti.

Ayrıca Diyarbakır'ın ilçelerinden merkez Bağlar'da Ekince, merkez Sur'da Kumrucak ve Karaçalı, Bismil'de Aluç, Ergani'de Dallıdağ, Hazro'da Bahçe, Eğil'de Meşeler, Hani'de Serenköy, Silvan'da Çakıltaşı, Çermik'te Güzel ve Çüngüş'te Keleşevleri Mahallelerinde muhtarlık seçimleri için seçmenler sandık başına gitti.

Öte yandan Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir’deki altı belde ve 362 mahallede bugün ara seçim var. 10 bini aşkın seçmenin katılacağı seçimde 27 siyasi parti yarışıyor. İstanbul'un 7 ilçesindeki bazı mahallelerde vatandaşlar ara seçimde yeni muhtarları belirlemek için sandık başına gitti.

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Belde statüsü kazanan Tokat’ın 4, Gümüşhane ve Nevşehir’in birer yerleşim yerinde belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin, 362 mahallede ise muhtar ve ihtiyar heyetlerinin belirlenmesi için araseçim yapılıyor. Araseçimlerde oy verme başlangıç saati 08.00, sandıkların kapanış saati ise 17.00 olarak uygulanacak. Beldelerde yapılacak araseçimlere 27 siyasi parti katılıyor. Seçimlerin sonucunda 6 beldenin belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri, ölüm, istifa ve çeşitli sebeplerle seçim yapılmasına karar verilen mahallelerde ise muhtar ile ihtiyar heyetleri belirlenecek. 10 bin 713 seçmen sandık başında...

CUMHUR İTTİFAKI ORTAK ADAYLA

Cumhur İttifakı, seçim yapılacak 6 beldenin tamamında ortak adayla yarışma kararı aldı. İttifak kapsamında AK Parti, Tokat’ın Bağtaşı, Yolüstü ve Çevrecik beldeleriyle Nevşehir’in Mustafapaşa ve Gümüşhane’nin Tekke beldesinde aday gösterdi. MHP ise Tokat’ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinde seçime kendi adayıyla katılacak.

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Böylece Cumhur İttifakı tüm beldelerde tek aday formülüyle seçmene gidecek. CHP ise üç beldede aday çıkardı. Mustafapaşa, Çevrecik ve Tekke’de yarışa katılıyor.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinde seçmenler, ara seçimde belediye başkanlarını ve belediye meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

Beldedeki iki okulda kurulan sandıklarda oy verme işlemi saat 08.00'de başladı.

Ara seçimde belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirlemek için kurulan 7 sandıkta 2 bin 62 seçmenin oy kullanması bekleniyor.

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Belediye başkanlığı için 12 siyasi parti adayı ile bir bağımsız adayın yer aldığı beldedeki ara seçimde birleşik oy pusulasında siyasi partiler şu şekilde sıralandı:

"Adalet ve Kalkınma Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Cumhuriyet Halk Partisi, Yerli ve Milli Parti, İYİ Parti, Anahtar Parti, Yeniden Refah Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Merkez Sağ Parti, Bağımsız İlker Tura." (AA)

TOKAT'TA 4 BELDEDE SEÇİM HEYECANI

Tokat'ta hukuki süreçlerin ardından köy statüsünden belde statüsüne kavuşan Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı ile Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldelerinde, belediye başkanı ve meclis üyelerini belirlemek için seçmen sandık başına gitmeye başladı. Toplam 5 bin 682 seçmenin oy kullanacağı ara seçimlerde, oy verme işlemleri saat 08.00 itibarıyla başladı.

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5 BİN 682 SEÇMEN, 20 SANDIKTA OY KULLANACAK

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) koordinesinde gerçekleştirilen ara seçimlerde beldelerin mahalle, sandık ve seçmen sayıları ise şu şekilde:

Reşadiye- Çevrecik beldesi: 4 mahallede toplam 2 bin 166 seçmen, 7 sandıkta oy kullanıyor.

Reşadiye- Yolüstü beldesi: 4 mahallede toplam bin 600 seçmen, 7 sandıkta oy kullanıyor.

Almus- Bağtaşı beldesi: 3 mahallede toplam bin 206 seçmen, 4 sandıkta oy kullanıyor.

Yeşilyurt- Kuşçu beldesi: 2 mahallede toplam 710 seçmen, 2 sandıkta oy kullanıyor. (DHA)

GÖZLER SONUÇLARA ÇEVRİLDİ

Gözler, 7 Haziran ara seçiminde sandıktan çıkacak sonuçlara çevrildi. Tokat’taki beldelerin bağlı olduğu Reşadiye ve Almus ilçelerinde 2024 yerel seçimlerinin galibi MHP olmuştu. Gümüşhane’de Tekke beldesinin bağlı bulunduğu merkez ilçede de seçimi MHP kazanmıştı. Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde CHP adayı, MHP adayını yalnızca 36 oy farkla geride bırakarak seçim yarışını kazanmıştı.

İSTANBUL'UN 7 İLÇESİNDE DE SEÇİM YAPILDI

İstanbul'un 7 ilçesindeki bazı mahallelerde vatandaşlar ara seçimde yeni muhtarları belirlemek için sandık başına gitti.

Şişli'de Gülbahar Mahallesi'ndeki Selim Sırrı Tarcan İlkokulu'nda kurulan 42 sandıkta oy verme işlemi saat 08.00'de başladı.

Görevi başındayken vefat eden Muhtar Kemal Şen'in yerine seçilecek muhtar için seçmenler sabah saatlerinden itibaren oy kullanmaya başladı.

Sandık başına kimlik kontrolü yapılan seçmenler, görevlilerin kendilerine ilettiği pusulalarla oylarını kullandı.

YSK TARAFINDAN KANUN GEREĞİ ARA SEÇİM KARARI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından "2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun" uyarınca ara seçim yapılmasına karar verilen 7 ilçedeki bazı mahallelerde de sandıklar kuruldu.

Bu kapsamda, ölüm, istifa ve çeşitli sebeplerle seçim yapılmasına karar verilen mahallelerde muhtar ile ihtiyar heyetleri belirlenecek.

Oy kullanma işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Muhtarlık seçimi yapılacak diğer mahalleler şu şekilde:

"Bayrampaşa'daki Yenidoğan Mahallesi, Fatih'teki Haseki Sultan Mahallesi, Fatih'teki Sarıdemir Mahallesi, Kadıköy'deki Hasanpaşa Mahallesi, Pendik'teki Bahçelievler Mahallesi, Ümraniye'deki Topağacı Mahallesi ile Arnavutköy'deki Mavigöl Mahallesi."