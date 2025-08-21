Narin'in katledilmesinin üzerinden bir yıl geçti! Ceza ortada katil meçhul

Haberin Devamı

Narin Güran (8), 21 Ağustos 2024’te Diyarbakır’ın Tavşantepe köyünde kayboldu. Kameralara en son 15.08’de evlerine doğru yürürken yansıdı. Sonrasını kimse bilmiyordu. Babası Arif Güran Batman’daydı, kızın kaybolduğunu akşam saatlerinde öğrendi.

KOLDAKİ ISIRIK ARABADAKİ DNA

Aramalar bir haftadır devam ederken Narin’in ağabeyi Enes Güran’ın (18) kolundaki ısırık izi ve vücudundaki çizikler jandarmanın dikkatini çekti. İkna edici izahlar yapamayınca 28 Ağustos’ta gözaltına alındı. ‘Sinirden kendimi ısırdım’ diye açıkladı. “Narin’i kurtarmaya çalışan anneye veya kendini kurtarmaya çalışan Narin’e ait olabilir” şüphesi doğdu. Adli Tıp Kurumu inceledi ama üzerinden çok zaman geçtiği için kime ait olduğu belirlenemedi. Enes Güran’ın Narin’in kaybını ne zaman fark ettiklerine dair verdiği zaman detayları da çelişkiliydi. Narin’in amcası köy muhtarı Salim Güran da üç gün sonra 31 Ağustos’ta gözaltına alındı. Üç gün gözaltında kaldı. Otomobilinde Narin’in DNA örneği bulunan ve bazı telefon kayıtlarını da sildiği anlaşılan Salim Güran 2 Eylül’de tutuklandı.

DEREDEKİ KIRMIZI ARABA

Narin Güran’ın cesedi 8 Eylül’de köydeki Eyertutmaz deresinde, suyun altında üzerinde taşlar konulmuş bir çuvalın içinde bulundu. Aynı gün Narin’in annesi Yüksel Güran, amcaları ve kuzenleri de dahil 21 kişi daha gözaltına alındı ve anne Yüksel Güran da tutuklandı. Bütün şüpheler aile üyeleri üzerinde yoğunlaşmışken cesedin bulunduğu yere giden yollardaki kamera kayıtları incelendi. Kırmızı bir araç tespit edildi. Araç yaklaşık 50 dakika bu noktada beklemiş sonra ayrılmıştı. Aracın, Güran ailesinin komşusu (sıvacı) Nevzat Bahtiyar’a ait olduğu belirlendi. Bahtiyar gözaltına alındı.

NEVZAT: “ÖLDÜRMEDİM AMA GÖMDÜM”

Nevzat Bahtiyar itirafçı oldu ve cesedi kendisinin oraya götürdüğünü anlattı. Ama Narin’i kendisini öldürmediğini cesedi amca Salim Güran’dan aldığını itiraf etti, detaylar verdi. İlk ifadesine göre Salim Güran’ın teklif ettiği 200 bin lira karşılığında cesedi saklamayı kabul etmişti. Sonra ‘çocuklarımı öldürmekle tehdit etti, o yüzden kabul etmek zorunda kaldım’ diyerek ifadesinin bu kısmını değiştirdi. Salim’in kendisine ‘Arif’in kızını öldürdüm’ dediğini de iddia etti. Ayrıca cesedi nerede ve nasıl teslim aldığına dair detaylarda da değişiklik yaptı. Ancak bütün ifadelerinde Salim Güran’a yönelik iddiaları sabit kaldı.

ŞÜPHE DOĞURAN ÇELİŞKİLER

Soruşturmada şüphe oklarının aileye yönelmesinin önemli sebeplerinden biri ifadelerdeki zaman ve mekan çelişkileriydi. Kasıtlı ya da sehven olup olmadığı belirlenemese de bu çelişkiler aileyi büyük bir zan altında bıraktı, suçlamalarından dayanaklarından biri oldu. Kuzenler ve amcalar “Suçluyu kayırmak ve suç delillerini yok etmek” ile suçlanıyordu. Narin’in kuzeni Birsen Güran Narin’i en son 14.00’da görmüştü ama ifadesinde “17.40’ta gördüm” dedi. Ama aslında Narin o saatlerde çoktan katledilmiş ve dereye atılmıştı. Sonraki ifadesinde “Narin’i en son 14.00’da görmemize rağmen onu en son 17.40’ta gördüğümüzü söylememizi bize Salim Güran söyledi” diyerek amca üzerindeki şüpheleri arttırdı.

ADLİ TIP: “BOĞARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ”

Soruşturma 2024’ün eylül ayının sonralarında doğru belli bir aşamaya geldi. Adli Tıp Kurumu’nun raporuna göre Narin “ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılarak” öldürülmüştü. Narin’in amcaları, kuzenleri ve yengeleri de dahil 12 kişi tutuklanmıştı. Ama en çok merak edilen “kasten öldürmeye iştirak” suçundan tutuklanan anne ve abinin durumuydu. Narin’in öldürülmesine nasıl ‘iştirak’ ettiklerini anlamak için iddianame bekleniyordu.

KATİL DE SEBEP DE BELLİ DEĞİL

İddianame 22 Ekim’de hazırlandı ve Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıldı. Amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, abi Enes Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar hakkında “iştirak halinde çocuğu kasten öldürmek” suçundan “ağırlaştırılmış müebbet hapis” cezası talep edildi. Narin’in kimin, neden ve nasıl öldürüldüğüne dair net bir tespit yoktu, “belirlenemeyen bir sebep ve saikle” öldürüldüğü belirtiliyordu. İddianamedeki “daraltılmış baz/hts kayıtları” suçlamalara dayanak gösterilen verilerden biriydi. Bu kayıtlara göre Narin’in evde katledildiği değerlendirilen zaman aralığında bu zanlıların hepsi evdeydi.

“İŞTİRAK HALİNDE ÖLDÜRDÜLER”

İlk duruşma 7 Kasım’da başladı. Medyanın ve kamuoyunun yoğun ilgisiyle devam eden duruşma üç gün sürdü. Mahkeme salonunda zaman zaman tansiyon yükseldi, ağlayanlar bayılanlar oldu. Suçlamalar havada uçuştu. Kimse Narin’i öldürdüğünü veya öldürüldüğüne şahit olduğunu kabul etmiyordu. 26 Aralık’ta ikinci duruşma yapıldı. Aynı yoğunluk ve gerilimle üç gün süren duruşmanın 28 Aralık’taki son celsesinde son sözler soruldu: Anne Yüksel Güran: “Kızımın katili olmadım. Başım diktir, son söz sizin”; Nevzat Bahtiyar: “Kesinlikle ben öldürmedim. Cesedi Salim bana verdi, cezama razıyım.” Enes Güran: “Hep doğruyu söyledim, suçlamayı kabul etmiyorum”; Salim Güran: “ Narin yeğenim ve canımdır. Ona en son zarar verecek kişi benim” dedi. Mahkeme, amca Salim Güran, abi Enes Güran ve anne Yüksel Güran Narin’i “iştirak halinde kasten öldürmek” suçundan “ağırlaştırılmış müebbet” hapis cezasına çarptırıldı. Nevzat Bahtiyar’a ise “suç delillerini yok etmek” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme kararında da asıl katilin kim olduğu ve cinayetin sebebinin ne olduğu yer almadı.

“NEVZAT DA MÜEBBET ALMALI”

Davanın müdahili Diyarbakır Barosu, Nevzat Bahtiyar’ın da aynı suçtan ceza almasını için karara itiraz etti. Güran ailesi avukatları ise ailenin masum olduğunu, Nevzat Bahtiyar’ın cinayetten ceza alması gerektiğini belirterek kararın bozulmasını istedi. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını oy çokluğuyla onayladı. Heyetin başkanı ise ‘eksik inceleme’ sebebiyle kararın bozulması gerektiği şerhini koydu. Dosya Yargıtay’a gitti. Yargıtay Başsavcılığı 8 Ağustos’ta görüşünü bildirdi ve cezaların Diyarbakır’daki mahkemenin verdiği şekilde onanmasını istedi. Şimdi son kararı Yargıtay 1. Ceza Dairesi verecek…

PATİKADAN ÇIKTI MI?

Güran ailesinin avukatlarına göre Narin Güran, Nevzat Bahtiyar’ın evinin önünden kendi evlerine ulaşan patikaya hiç çıkamamıştı. Zira patikanın başında Narin’i durduran Nevzat, onu kendi evine götürüp katletmişti. Buna delil olarak köyün yakınlarındaki askerliği birliğin kamera kayıtlarının incelenmesini istediler. Mahkeme bu kayıtlardan avukatların iddiasını destekleyen bulguların çıkmadığına aksine Narin Güran’ın evinin önünde araç ve insan hareketliliği olduğuna dair bir kanaate vardı.

NARİN’İN SON GÜNÜ

13.50: Narin evlerinin önünden ayrılarak camideki kursa gitti.

14.00: 69 yaşındaki büyük amcası Hüseyin Güran’ın evine vardı.

15.05: Camiden ayrıldı.

15.15: Okulun önünden geçerek eve giden patika yola girdi. Aile üyelerinin beyanlarına göre bu saatten sonra aileden kimse Narin’i bir daha görmedi.