×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Narin Güran'ın ağabeyi İddiasında ısrarcı: 19 gün boyunca sustu | Görüntüleri izletip o anlara dikkat çekti

Güncelleme Tarihi:

#Narin Güran Cinayeti#Kanal D#Aile İçi Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2026 14:26

Narin Güran cinayetiyle ilgili cevapsız sorulara ağabeyi Baran Güran canlı yayında yanıt verdi. Baran Güran, Narin bulunmadan ailesinin katil ilan edildiğini belirtirken, kardeşini Nevzat’ın öldürdüğünü söyledi.

Haberin Devamı

Kanal D ekranlarında Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın sunduğu "Neler Oluyor Hayatta" programına Narin Güran’ın ağabeyi Baran Güran katıldı. Türkiye’nin aylarca konuştuğu Narin Güran cinayetinde amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştı. Dışarıda olan ağabey Baran Güran cevapsız kalan sorulara canlı yayında yanıt verdi.

Narin Güranın ağabeyi İddiasında ısrarcı: 19 gün boyunca sustu | Görüntüleri izletip o anlara dikkat çekti

"NARİN BULUNMADAN AİLEM KATİL İLAN EDİLDİ"

Medyaya yansıtılanın aksine sıradan bir aile olduklarını, Güran ailesinin haberi olmadan köyde kuş uçmadığı söylentilerinin gerçek olmadığını dile getirdi. Narin’in henüz bulunmadan Güran ailesinin katil ilan edildiğini söyledi.

Haberin Devamı

Narin Güranın ağabeyi İddiasında ısrarcı: 19 gün boyunca sustu | Görüntüleri izletip o anlara dikkat çekti

"KARDEŞİMİ NEVZAT ÖLDÜRDÜ"

Nevzat Bahtiyar’ın 19 gün boyunca sustuğunu, amca Salim Güran’ın içeri alınmasından sonra konuştuğunu söyleyen ağabey; ilk günden bu yana iddiasını sürdürerek kardeşini Nevzat’ın öldürdüğünü, bunun sebebinin de babasıyla aralarındaki araba husumeti olduğunu söyledi. Daraltılmış baz kayıtlarının gerçeği yansıtmadığını da sözlerine ekleyen Baran Güran’ın beraberinde getirdiği görüntüler "Neler Oluyor Hayatta" stüdyosunda yayınlandı. O görüntülerde Nevzat’ın sorgu sırasında cep telefonuyla uğraştığını, o an bile delilleri silmiş olabileceğini söyledi. İddiasına göre, görüntülerdeki mesafe de Narin’in o tepeye tek başına asla çıkamayacağı uzaklıktaydı.

Gözden KaçmasınBakanlık, Narin Güran cinayetine aylar sonra müdahil oldu haberlerine yalanlama"Bakanlık, Narin Güran cinayetine aylar sonra müdahil oldu" haberlerine yalanlamaHaberi görüntüle

Narin Güranın ağabeyi İddiasında ısrarcı: 19 gün boyunca sustu | Görüntüleri izletip o anlara dikkat çekti

"SUÇLAMALARIN HİÇBİRİ GERÇEK DEĞİL"

Narin’in ölümünden sonra cevapsız kalan sorulara canlı yayında yanıt veren ağabey Baran Güran, ailesine yöneltilen bütün suçlamaları reddetti. Amcası Salim Güran’ın arabasındaki Narin’e ait ölüm sıvısının bulunması, delillerin karartılması, telefon kayıtlarının silinmesi, kardeşi Enes’in kolundaki ısırık ve yüzünde morluklar bulunması, bu iddialardan sadece birkaçıydı. Baran Güran soruşturmanın baştan beri yanlış yürütüldüğünü de sık sık vurguladı.

Haberin Devamı

"GÜRAN AİLESİ SUÇLUDUR, BUNDAN HİÇ ŞÜPHEM YOK"

Yayına telefonla bağlanan Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz, Baran Güran’ın iddialarının doğru olmadığını söyledi. Daraltılmış baz kayıtlarının kanıtlanmış, aile fertlerinin ifadeleri tarafından da desteklenmiş olduğunu söyledi. Stüdyoda zaman zaman tansiyon yükselirken, Eryılmaz, "Bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum, Güran ailesi suçludur" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Narin Güran Cinayeti#Kanal D#Aile İçi Cinayet

BAKMADAN GEÇME!